El supermercat de Pyrénées Andorra preveu arribar al 30% de venda en línia

Andorra la VellaActualment, entre el 15 i el 20% de les vendes que fa el supermercat de Pyrénées Andorra són en línia i preveuen que en els pròxims anys aquesta xifra augmenti fins al 27%. Així ho ha explicat el màxim responsable de la secció d'alimentació de Pyrénées, Carlos Pons, en una entrevista al programa 'A l'Alça'. Pons ha assegurat que aquest creixement es vol combinar amb una experiència de compra més immersiva. "El futur, i quan dic futur em refereixo als pròxims mesos, passa per dues coses: ser el referent de l'alimentació a Andorra, i segon, convertir l'espai del supermercat en un lloc d'experiències, i això vol dir que l'acte de comprar sigui més interessant, entretingut, innovador, agradable, més empàtic i això suposa fer una quantitat enorme de canvis i adaptacions que avui ja hem començat i que en els pròxims mesos vindrà amb un canvi físic del supermercat en un espai multidisciplinari que avui és una estanteria, però en una estona és un 'showcooking', un taller o un tast".

La pandèmia va confirmar que el comerç en línia, especialment en el sector de l'alimentació, ha vingut per quedar-se, però Pyrénées està desenvolupant un concepte que va més enllà de la compra en línia i amplia el ventall de possibilitats en la manera de comprar. En aquest sentit, Pons ha detallat que des de Pyrénées s'està "treballant molt, no només l''online', sinó un concepte que es diu 'omnicanalitat', el qual intenta transmetre que tu pots comprar quan vulguis, com vulguis i des d'on vulguis, que ho tindràs. Per exemple, vinc, agafo el carro, poso el producte, te'l deixo, i tu me'l passes i me'l portes; vinc, faig la compra, poso el producte, passo per caixa i tu me'l portes; i una altre mètode que s'ha quedat és el telefònic. Mai abans havíem fet comandes telefòniques, i en la pandèmia, per aquelles persones que no tenen experiència amb l'ordinador, fem cada dia entre 4-5 comandes mínim telefòniques. Al final, l''online', no només és l'ordinador sinó que és un espectre molt més ample".

Durant l'entrevista, el màxim responsable de la secció d'alimentació de Pyrénées també ha parlat sobre la important logística que requereix portar milers de quilos de producte fresc al Principat, i ha esmentat algunes xifres: "750.000 kilos de fruita i verdura, 90.000 kilos de peix, això anualment, 200.000 kilos de carn, si ho transformes en camions, pallets... realment és un trànsit molt intens i que fa que l'engranatge que porta tot l'equip d'alimentació requereix que estigui molt ben fet i molt ben desenvolupat per poder tenir el producte fresc, molt fresc, i cada dia". L'alimentació s'ha convertit en un dels pilars de Pyrénées Andorra i el seu supermercat és un punt de referència a l'hora de trobar certs productes, especialment els gurmets i els prèmium. L'aposta que fan pel producte fresc, portant cada dia al Principat carns i peixos, embotits, formatges, i fruites i verdures, requereix una logística complexa que ha de funcionar com un rellotge suís.