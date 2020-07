Una targeta per facilitar la gestió del reemborsament del ‘tax-free’

Una gestió completa del 'tax-free', incloent-hi el pagament 'contactless' a la botiga amb canvi de divisa a euros, i el reemborsament instantani de la devolució d'IVA corresponent a través de la plataforma tecnològica Visa Direct. Això és el que ofereix la targeta digital que Woonivers i Visa han impulsat. I els beneficiaris, en una primera fase, podran ser els andorrans i residents, tal com informen des de Woonivers.

La nova targeta digital és gratuïta, ha estat desenvolupada en col·laboració amb Visa i permet comprar als establiments associats, rebent el reemborsament del 'tax-free' de manera automàtica i acumulant punts en el programa de fidelitat. Com a oferta de llançament, l'usuari podrà gaudir de la devolució total de l'IVA sense cap comissió en les seves tres primeres compres i tindrà cinc euros de regal.

Woonivers integra Visa Direct per a abonaments immediats de les devolucions d'IVA a qualsevol titular de targeta Visa. Per la seva banda, Visa Direct impulsa els pagaments en temps real i de manera instantània, mitjançant la xarxa global de Visa per enviar diners a milers de milions de comptes de targetes a tot el món.