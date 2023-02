Miguel Torres: "Les tècniques regeneratives no només ens ajudaran a fer millors vins, sinó que ens permetran convertir les nostres vinyes en ecosistemes naturals"

Avui establim conversa amb el director general de Família Torres, Miguel Torres, que pertany a la cinquena generació d'aquesta empresa familiar. Miguel Torres ens explica com ha evolucionat el negoci i en què consisteix la viticultura regenerativa.

Com a cinquena generació de Família Torres, com visualitza les que li acabaran agafant el relleu?

Han canviat moltes coses des que els meus rebesavis van fundar el celler el 1870 a Vilafranca del Penedès. Cada generació ha contribuït d'una manera o una altra al desenvolupament del negoci i ho ha fet sempre des del respecte per la terra i la tradició. La meva germana i jo representem la cinquena generació i tenim clar que hem de continuar transmetent el llegat familiar, focalitzant-nos en l’elaboració de vins de vinyes singulars i finques històriques, la recuperació de varietats ancestrals i la viticultura regenerativa per fer front al canvi climàtic. Espero que la sisena generació també vulgui continuar amb aquest projecte familiar, aportant el seu granet de sorra.

Quina serà la petjada que deixarà Miguel Torres quan faci una passa al costat?

Fa molts anys que treballem per adaptar-nos a l’augment de temperatures i per reduir les emissions que generem amb l’ús d’energies renovables, mesures d’eficiència energètica, mobilitat sostenible, reducció del pes de les ampolles, etc. Aquests són els pilars del programa ambiental Torres&Earth que va impulsar el meu pare el 2008 i que ens ha permès reduir la petjada de carboni en un 35% el 2021. Nosaltres hem volgut fer un pas més enllà i transformar les nostres vinyes perquè ens ajudin també a mitigar els efectes del canvi climàtic. La viticultura regenerativa és un canvi de paradigma, però creiem que és l’únic model agrícola que té sentit en el context actual.

Què és la viticultura regenerativa?

És una viticultura que es focalitza a fer que els sòls tornin a ser fèrtils i sans. Amb ella farem que els nostres sòls siguin més resilients, amb més capacitat d’emmagatzemar aigua i de fer front a les sequeres. També evitaran millor l’erosió, fomentaran la biodiversitat i, sobretot, seran sòls que estaran emmagatzemant carboni en comptes d’alliberar-lo.

Quan van veure la necessitat real d’emprendre aquest camí?

Va ser quan em vaig començar a preguntar per què un bosc és capaç de capturar i emmagatzemar CO2 i, en canvi, una vinya convencional no ho pot fer, i vaig tenir la sensació que hi havia alguna cosa que no estàvem fent del tot bé. Potser el moment d’inflexió per a mi va ser durant el confinament, perquè vaig tenir temps per llegir alguns autors i aleshores vaig entendre que aquest era el camí i havíem de fer el pas cap a la viticultura regenerativa.

Quins beneficis obtindran i obtindrem com a consumidors aplicant totes aquestes modificacions?

Aquestes tècniques regeneratives no només ens ajudaran a fer millors vins, sinó que ens permetran convertir les nostres vinyes en ecosistemes naturals que podran capturar CO2 atmosfèric i contribuir així a frenar l’emergència climàtica. No és que sigui beneficiós fer aquest canvi, que ho és, sinó que és del tot necessari per a les futures generacions i per al planeta.

Com es pot arribar a estimar tant la terra, el camp?

Nosaltres vivimde la terra. Som viticultors des del segle XVIII, molt arrelats al territori. El meu avi deia que com més cuidem la terra millor vi elaborem i per això hem treballat sempre de manera respectuosa, eliminant l’ús d’insecticides i herbicides químics. Però fins ara treballàvem la terra com s’havia fet sempre, llaurant i eliminant les males herbes. Ara hem vist que amb aquestes pràctiques estem erosionant el sòl i empobrint-lo i, per tant, que hem de desaprendre per buscar un nou equilibri.