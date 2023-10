La transformació digital i la signatura electrònica, cada vegada més a prop de les petites i mitjanes empreses

Andorra la VellaAjudar a fer el pas cap a la transformació digital i contribuir a la implementació de la signatura electrònica. Aquesta és una de les missions de Tech-Value, una de les empreses amb presència al Principat pionera en el món de les tecnologies de la informació i que a través d'un del seu conseller delegat, Esteve Escuer, participarà el proper 11 d'octubre en el 'Work on Andorra', un esdeveniment que neix amb la vocació de convertir-se en un nou espai de diàleg i anàlisi al voltant del present i futur econòmic i social del país.

Segons explica Escuer, Tech-Value és una empresa present a Andorra des del 2005 que depèn d'una matriu italiana i que treballa per tot Europa. Principalment, es tracta d'una companyia que ofereix serveis SWIFT per a la banca, està especialitzada en prevenció de blanqueig de capitals mitjançant una plataforma pensada per a petites i mitjanes empreses i també treballa tot allò relacionat amb la transformació digital, la digitalització de processos i la signatura electrònica.

De fet, aquest darrer punt és el que Escuer tractarà en una de les taules rodones del 'Work on Andorra'. En aquest sentit, explica que en l'actualitat ja s'han fet diferents projectes per a petites i mitjanes empreses del Principat, les quals poder disposar de la signatura electrònica d'una forma senzilla "i amb totes les garanties legals". Es tracta, per tant, de l'únic portal especialitzat del país que ofereix el servei de signatura electrònica d'una manera ràpida, "sense grans inversions i sense grans infraestructures".

"D'alguna manera, nosaltres estem ajudant les empreses a acompanyar-les en aquest camí de la transformació digital, en l'automatització de processos i en la signatura electrònica", a través d'un producte que "es pot integrar dins del sistema d'informació de cada client i empresa", indica. També reconeix que, malgrat que Andorra ha implementat més tard la signatura electrònica, ja fa temps que "s'està bellugant", especialment pel que fa a l'administració pública i les empreses.

El pas endavant que es donarà a partir d'ara serà incidir en la ciberseguretat. De fet, Escuer avança que de cara a l'any vinent l'objectiu serà aplicar aquestes noves normes de seguretat "a tota mena d'empreses". Això serà més fàcil perquè, fins ara, "accedir a aquestes solucions requeria grans inversions i grans infraestructures", i amb aquesta solució "oferim la possibilitat de poder accedir a empreses que potser ni s'ho havien plantejat".