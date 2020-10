Aïllen cinc lloros d'un zoo per malparlats

Cinc lloros grisos africans que viuen al zoològic Lincolnshire Wildlife Park, a l'est d'Anglaterra, han estat aïllats i dividits en diverses zones del parc perquè insultaven constantment la gent que els visitava. Ho explica el tabloide anglès The Sun: Billy, Elsie, Eric, Jade i Tyson van ser adoptats pels responsables del parc el 15 d'agost i els van col·locar junts en una gàbia perquè s'adaptessin al seu nou entorn abans de reunir-se amb la resta de la colònia, composta per més de 200 lloros.



El director del parc, Steve Nichols, ha reconegut, en declaracions a The Sun, que és habitual que algun lloro aprengui alguna paraulota, però afegeix que mai li havia passat res semblant. Els animals es retroalimentaven a l'hora d'aprendre i repetir insults i per aquest motiu els han hagut de separar.