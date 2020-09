Saludar-se amb el colze, tampoc estarà permès

Primer van ser els guants, que van passar de ser imprescindibles a ser focus de contagi, i ara, és la salutació xocant els colzes. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana evitar aquest gest després que un estudi hagi constatat el risc de transmetre el coronavirus dient "hola" d'aquesta manera.

I és que els darrers mesos la població s'ha acostumat a apropar-se l'interior del colze a la cara per tapar-se la boca quan tus, i això podria focalitzar el virus en aquesta part del cos. A més, la salutació amb el colze obliga les dues persones a apropar-se a menys d'un metre de distància, un fet que aniria en contra de les mesures sanitàries establertes a escala mundial.

La nova proposta de l'OMS és... posar-se la mà al cor. Ara bé, si no us acaba de fer el pes, sempre es pot recórrer a la proposta que va fer la cancellera alemanya, Angela Merkel, a l'inici de la pandèmia: mirar els ulls de l'altra persona durant uns segons i mantenir el somriure una estona; una proposta que el vostre interlocutor pot arribar a entendre de dues maneres, o que us falta un bull, o que voleu alguna cosa més que una simple amistat.