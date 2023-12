Argentina amenaça de treure els subsidis als manifestants que tallin carrers

Andorra la VellaDesprés de llançar un nou protocol de seguretat per a limitar les protestes de carrer a l'Argentina, el govern de l'ultraliberal Javier Milei ha anunciat que retirarà l'ajuda social als qui interrompin vies de circulació durant manifestacions. “Els únics que no cobraran el pla (social) són els que vagin a una protesta i tallin el carrer. Ja ho va dir el president: ‘El que corta no cobra’”, va dir la ministra de Capital Humà, Sandra Pettovello, en un anunci difós per les xarxes socials oficials. Aquest advertiment és part del pla de Milei per al control de protestes de carrer, que també inclou una auditoria a les organitzacions d'aturats en un intent de delimitar el seu poder de mobilització.

En contrast amb la retirada d'ajudes als qui tallin la via publica com a protesta, la ministra va assegurar d'altra banda que s'augmentaran les sumes del suport social per a mitigar l'impacte del pla d'ajust en els sectors més vulnerables de la població. “Manifestar-se és un dret, però també ho és el dret de les persones a circular lliurement pel territori argentí per a dirigir-se al lloc de treball”, va ressaltar Pettovello. “Tots aquells que promoguin, instiguin, organitzin o participin dels talls, perdran tot tipus de diàleg amb el Ministeri de Capital Humà”.