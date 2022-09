Un atropellament múltiple a Jaén deixa sis ferits

Andorra la VellaSis persones, entre elles dos menors de dos i tres anys, han resultat ferides després de ser atropellades en la matinada d'aquest dimarts en una avinguda del municipi de Valdepeñas de Jaén per un turisme que, a continuació, s'ha escapolit.

Segons informa el servei unificat d'emergències 112 Andalusia, diversos avisos de testimonis rebuts al voltant de les 02.45 hores alertaven que un turisme havia provocat un atropellament múltiple en l'avinguda de Jaén i que s'havia donat a la fugida deixant a diverses persones ferides.

Tot seguit es va activar immediatament a la Guàrdia Civil i al seu Subsector de Trànsit, a la Policia Local i al Centre d'Emergències Sanitàries 061. De moment, no s'ha identificat al conductor del vehicle ni hi ha detenció.

Segons fonts sanitàries, sis persones han resultat ferides a conseqüència de l'accident: dues dones de 60 i 54 anys i un home del qual no ha transcendit l'edat que van ser evacuats a l'hospital neuro-traumatològic de Jaén; dos menors de dos i tres anys que van ser traslladats per familiars a l'hospital Matern-Infantil; i una altra persona, de la qual es desconeixen més dades, que va ser atesa en el lloc del succés per l'equip mèdic.