Un càmping de la Seu, el lloc més proper per signar la moció de censura a Bartomeu

Es diu càming Gran Sol i està situat als afores de la Seu d'Urgell, a Montferrer, i és el lloc més proper a Andorra on els socis del Barça residents al país –que en són molts– poden anar a signar per donar suport a la moció de censura que s'ha presentat contra el president del club, Josep Maria Bartomeu, i la junta directiva. De tota manera, la junta va fer saber fa pocs dies que convocaria eleccions el primer dia de partit a partir del 15 de març de l’any 2021, tal com marquen els estatuts del club, però amb la possible marxa de Leo Messi i els mals resultats esportius dels darrers mesos hi ha socis que no volen esperar a aquesta data i fer fora la junta el més aviat possible.



Però no ho tindran fàcil, ja que només tenen catorze dies hàbils (fins el 17 de setembre) per recollir de manera presencial 16.520 signatures de socis descontents amb l'actual junta (el 15% del cens electoral), inclosos els andorrans que s'animin a anar fins al càmping alturgellenc, i provocar d'aquesta manera un referèndum, que per guanyar-lo hauria de comptar amb el suport de dues terceres parts dels sufragis, un 66,6%. Tot i aquest calendari establert pel club, els promotors de la moció no hi estan d'acord i han presentat una reclamació per poder recollir firmes fins al 21 de setembre, quatre dies més tard, ja que entenen que els dissabtes no són dies hàbils.



El precandidat Jordi Farré és l'impulsor de la moció, juntament amb dos precandidats més ( Víctor Font i Lluís Fernández Alá) i els vuit grups d'opinió de l'entorn blaugrana (Cor Blaugrana, Manifest Blaugrana, Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, Seguiment FCB, La Resistència de Palau, #Noiestwitterbarça i El Senyor Ramon). A més del càmping proper a Andorra, hi ha uns 50 punts de recollida més arreu de Catalunya, la majoria a Barcelona, i també uns pocs en algun país estranger.