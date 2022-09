Detingut a Portbou després de matar una dona d'un tret a Empuriabrava

Andorra la VellaEls mossos d'esquadra han detingut aquest divendres a la tarda a Portbou a un home per haver matat d'un tret de pistola a una dona a la localitat gironina d'Empuriabrava. Segons informen diversos mitjans, el presumpte autor dels fets hauria encanonat amb una pistola a la víctima, una dona d'uns 60 anys d'origen alemany, i l'hauria matat per després robar una autocaravana i intentar fugir travessant la frontera amb França per no ser caçat.

Davant dels fets s'han activat tots els efectius policials de la zona, qui han seguit la trajectòria del vehicle. Ha estat la policia nacional espanyola qui l'ha interceptat al mig de la vila de Portbou i els agents dels mossos d'esquadra i la policia local de Llançà han procedit a detenir-lo als volts de les cinc de la tarda. Tot i que encara es desconeixen els motius del crim, una de les hipòtesis seria un robatori violent i es descarta la violència masclista.L'home havia robat una autocaravana amb la intenció de fugir travessant la frontera.