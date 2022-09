Les imatges de l'intent de magnicidi contra la vicepresidenta de l'Argentina

Andorra la VellaUn home ha estat detingut a l'Argentina després del seu intent de magnicidi contra la vicepresidenta del país, Cristina Kirchner. Es tractava d'un acte al carrer on milers de simpatitzants de la política s'havien congregat amb ella. L'autor dels fets, com s'il·lustra al vídeo, va dispersar-se entre la multitud i es va apropar a la política, per a disparar-la amb un revòlver carregat amb cinc bales, tal com han confirmat els mitjans argentins. Encara que arriba a disparar, afortunadament s'encasqueta i no surt la bala disparada, i la reacció de la seguretat i el públic ja van fer impossible cometre l'assassinat.

El momento en el que apuntaron a Cristina Kirchner pic.twitter.com/7zKOD3IzFr — LA NACION (@LANACION) 2 de septiembre de 2022