Impotència i indignació pel bandalisme difós a ‘Tik Tok’

Les imatges que estan circulant els darrers dies per la xarxa social ‘Tik Tok’, on es pot veure un grup de joves residents al país fent actes vandàlics, estan indignant la ciutadania, qui aprofita l’ocasió per denunciar les bretolades.

En el vídeo que s'ha fet més viral es pot veure com un jove llença una cadira per la finestra d'un edifici, i altres elements com rodes, palets i escales a través del forat de l'escala de la mateixa infraestructura. A més, també difonen imatges els seus actes a l'Illa Carlemany, on llencen una paperera al ritme d'una música festiva.

Des del centre comercial asseguren que, després de revisar les imatges de les càmeres de seguretat, s'està estudiant la possibilitat d'emprendre accions legals. La policia també estaria estudiant els fets.

Al seu torn, usuaris de les xarxes socials critiquen la "falta d'educació" dels joves. A més, mostren sorpresa perquè es gravin, pengin les seves bretolades a la xarxa i "ningú faci res".