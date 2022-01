Mor als 37 anys l'actor Gaspard Ulliel després d'un accident d'esquí

BarcelonaL'actor francès Garpad Ulliel ha mort als 37 anys a causa d'un accident d'esquí que va patir ahir als Alps. Ulliel, conegut per haver protagonitzat la pel·lícula biogràfica sobre Yves Saint Laurent i haver participat a Hannibal (seqüela d'El silenci dels anyells), tenia pendent d'estrena Moon knight, la nova sèrie de Marvel que està previst que arribi a la plataforma Disney+ el 30 de març. L'actor hi va compartir repartiment amb Oscar Isaac i Ethan Hawke.

En l'accident, Ulliel va xocar contra un altre esquiador mentre baixava per una pista blava –nivell mitjà– de l'estació La Rosière, als Alps francesos, d'on va ser rescatat per un helicòpter que el va traslladar a l'hospital de Grenoble. L'actor no ha pogut superar el traumatisme cranial que va patir i avui el seu agent ha confirmat la seva mort. L'actor tenia un fill de sis anys amb la model Gäelle Piétri.

Nascut l'any 1984, Ulliel va guanyar el premi César al millor actor revelació amb 21 anys per la seva interpretació a Llarg diumenge de festeig, de Jean-Pierre Jeunet, protagonitzada per Audrey Tautou. El 2017 va tornar a guanyar un César, aquest cop com a millor actor per Només la fi del món, del canadenc Xavier Dolan.