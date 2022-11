Un pare reclama el permís de paternitat després que el seu bebè morís abans de néixer i la justícia espanyola li dona la raó

Andorra la VellaEl Tirbunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència del Jutjat Social 1 de Mataró, Barcelona, que va avalar concedir un permís de paternitat a un pare després que el seu fill morís abans de néixer.

La sentència rebutja el recurs de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que es va oposar a la primera resolució judicial i ja abans havia denegat la prestació a l’home perquè, com el seu fill havia mort durant una cesària abans de néixer, el seu cas no estava contemplat en “cap de les situacions protegides en la normativa”.

L’home va recórrer aquesta decisió argumentant que el permís per paternitat no està relacionat “únicament amb la cura de la persona nascuda, sinó també amb el principi de conciliació de la vida familiar i laboral, així com de parella”.

En rebre el recurs, la jutgessa de Mataró va sentenciar que l’home tenia dret a la prestació, de manera que va anul·lar la resolució de la Seguretat Social que li havia denegat el permís, argumentant que és una prestació per cura del menor, i en aquest cas no havia nascut.

La sentència del TSJC coneguda aquest dimecres conclou la normativa sobre permisos per duel gestacional per a dones deu no excloure als homes, perquè una norma posterior va equiparar els permisos per naixement per a tots dos progenitors, d’acord amb la doctrina europea sobre el dret a la igualtat en aquesta matèria.

El sindicat CC.OO., que representa al treballador, ha valorat en un comunicat aquest dimecres que aquesta sentència “obre el camí a un canvi en la doctrina del Tribunal Suprem (TS) per a reconèixer als dos progenitors” amb un permís d’igual durada després de la pèrdua d’un fill.