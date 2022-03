Primera entrevista d'Iñaki Urdangarin després de la presó: "He patit un linxament mediàtic important"

BarcelonaIñaki Urdangarin va expressar aquest dilluns a la nit que la seva etapa a la presó per la condemna pel cas Nóos, de la qual va obtenir dijous passat la llibertat condicional, va ser molt dura. Des del seu punt de vista, ha pagat "un preu important" i va assegurar que mira cap "endavant" amb l'esport com un dels seus objectius. "És dur. Evidentment és molt dur, per les condicions en què vaig entrar, pels anys d'intentar convèncer i per les circumstàncies que vaig viure en solitud. Molt dur, sí", va explicar en una entrevista a El partidazo, a la cadena Cope. Urdangarin va ingressar a la presó el 18 de juny del 2018 condemnat a 5 anys i 10 mesos per malversació, prevaricació, frau a l'administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències en el cas Nóos.

"Prefereixo que sigui una etapa que s'hagi quedat enrere. No m'agradaria en un programa esportiu destapar assumptes personals. Prefereixo mirar endavant. És una etapa de la meva vida que l'he tancada amb aquesta llibertat condicional, crec que amb un comportament molt bo. De fet, he tingut la llibertat condicional per bon comportament en un temps extraordinàriament ràpid. Prefereixo mirar endavant. No és una experiència que vulgui recordar", va continuar Urdangarin.

El gendre del rei emèrit va assegurar que, en els set anys que ha intentat defensar-se, ha patit "un linxament mediàtic important", i va dir que "cadascú ha de seguir el seu camí i que no l'afecti el que sap que no és cert, està exagerat o tret de context". Va explicar també que, durant la seva privació de llibertat, l'esport li va procurar "tenir una bona rutina de vida".

També va dir que ara fa “una vida pràcticament normal”. "No m'amago, intento fer, en una ciutat com Vitòria, la vida que faig. Tampoc soc una persona d'exposar-me gaire. Sempre tinc les mateixes rutines i poca cosa més", va explicar. "Vull construir un nou futur per a mi", va remarcar durant l'entrevista. "De tot el que he passat a la meva vida, bo i dolent, m'emporto molt bona experiència, molt bones eines o molt bones lliçons", va concloure.

"Tornar a l'esport seria un dels meus objectius. Sempre m'he trobat molt bé a l'esport. L'handbol, en concret, ha sigut la meva segona família, i tot el que he pogut formar-me i les eines que he pogut aprendre m'agradaria destinar-ho a l'esport al vessant que sigui. I si no és a l'esport, a eines de la gestió i l'empresa", va revelar Urdangarín. "Vull ajudar les persones, els esportistes, els equips o les empreses que realment aconsegueixin el màxim rendiment possible i intentar ajudar-los perquè aconsegueixin els seus reptes i solucionar els seus problemes. És on em veig", va assegurar.