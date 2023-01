Retirada de visat i 2.000 euros de multa: el càstig per voler entrar pernil i xoriço a Austràlia

BarcelonaUn jove espanyol de 20 anys ha estat la primera persona a qui el govern d'Austràlia ha retirat el visat per intentar entrar al país amb "objectes de risc" sense declarar. El noi va arribar a l'aeroport de la ciutat de Perth dimarts passat i dins la maleta duia un quilo de carn de porc crua repartit en dos envasos de pernil, un envàs de xoriço i un de llom embotit, a més d'un envàs de formatge de cabra. Com que no havia declarat els productes, les autoritats australianes el van aturar, li van cancel·lar el visat de viatge i li van imposar una multa de 3.300 dòlars australians (2.124 euros). Els estrangers a qui es retira el visat han de marxar del país en el primer vol que estigui disponible i poden estar exclosos de sol·licitar un nou visat durant tres anys.

Austràlia té des de fa dècades una política de bioseguretat que té per objectiu evitar l'entrada de malalties i plagues al país. L'octubre passat el govern d'Anthony Albanese va anunciar l'enduriment de les multes als viatgers que intentin entrar "aliments prohibits" al país sense declarar. Finalment, l'actualització de la normativa va entrar en vigor l'1 de gener i les noves multes arriben fins als 5.500 dòlars australians (3.541 euros). Prèviament, però, el jove espanyol s'hauria enfrontat a una multa de 2.664 dòlars australians (1.714 euros).

Després d'aquesta primera detenció, Albanese ha advertit que es tracta de la "normativa de bioseguretat més estricta fins avui dia" al país.

El ministre d'Agricultura, Pesca i Silvicultura australià, Murray Watt, creu que el cas servirà als viatgers com a "recordatori" que seran castigats per violar la llei. "Espero que aquest home es penedeixi de les seves accions", va dir Watt, que va admetre que la quantitat de la multa era "considerable" i que "el problema va ser que no va declarar els productes". Tot i que el ministre d'Agricultura no creu que la normativa espanti els viatgers, sosté la importància de "prevenir malalties com la febre aftosa" perquè podrien "posar en risc el sector agrícola australià, l'entorn i la nostra reputació al comerç internacional". Un brot de febre aftosa generalitzat podria suposar una despesa de 80.000 milions de dòlars a l'economia nacional durant deu anys, segons una estimació del ministeri d'Agricultura. De moment, el país està lliure de casos tant d'aquesta malaltia com de la pesta porcina africana, però el govern no vol abaixar la guàrdia.

El perill de l'Any Nou Lunar

Precisament, el ministeri d'Agricultura ha avisat del perill que comporta el començament de l'Any Nou Lunar, diumenge vinent, que se celebra majoritàriament en països de l'est asiàtic. El secretari en funcions del ministeri i el director en funcions de bioseguretat, Chris Locke, va alertar que els regals tradicionals que s'envien durant aquestes dates (sovint alimentació) podrien ser aturats a la frontera d'Austràlia. "A les fronteres, normalment veiem porc, fruita, plantes, herbes i ous –va dir Locke–. Articles com aquests suposen un alt risc d'entrada de noves plagues i malalties". El secretari va assegurar que l'opció "més segura" és "no viatjar amb aquest tipus de productes i comprar-los directament al país".