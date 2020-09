Una secta cristiana es fa donant de plasma per curar la Covid-19

Corea del Sud va ser a l'inici de la pandèmia un dels països amb més casos de coronavirus registrats. Un dels culpables de l'elevat nombre de contagiats va ser la secta cristiana Shincheonji Church, que no va prendre's seriosament les mesures higièniques recomanades pel govern del país. Aleshores, més de 5.000 seguidors de l'organització van patir la Covid-19 i el seu líder de 88 anys, Lee Man-hee, fins i tot va ser detingut com a responsable de la propagació de la malaltia.

Ara, en un intent de rentar la imatge de l'organització religiosa, 1.223 membres que van superar la Covid-19 han fet una donació massiva de plasma per ajudar en la recerca d'un tractament.

El plasma de la sang donada dels pacients recuperats, que conté anticossos contra la Covid-19, pot utilitzar-se per desenvolupar un tractament. El 'plasma de convalescent', com així s'anomena, s'ha emprat amb èxit per a tractar altres virus respiratoris. De fet, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA), una de les més importants del món, va autoritzar recentment l'ús de plasma com un dels tractaments per al coronavirus.