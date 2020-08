L'última teoria: La Covid-19 va arribar en un meteorit

Mentre la comunitat científica internacional treballa per trobar una vacuna contra la Covid-19, la recerca s'obre l'origen del coronavirus, tampoc cessa. Moltes han estat les teories que han sorgit sobre aquest tema, des de ratapinyades a un laboratori secret de Wuhan, i a aquestes idees se li suma una d'encara més sorprenent: El SARS-CoV-2 va arribar al món amb un meteorit.

Chandra Wickramasinghe, un astrofísic conegut pel seu suport a la teoria de la pansmermia (hipòtesi la qual assenyala que la vida va arribar a la Terra des d'un meteorit), argumenta que "és possible que el virus estigués vivint en un estel i que una part d'aquesta roca, amb el patogen, hauria caigut en forma de bola de foc a la Xina l'octubre del 2019".

Wickramasinghe assenyala, a més, que la seva teoria també val per altres virus, com ara el que va provocar la síndrome respiratòria aguda greu (SRAS), una greu malaltia que a principis del segle XXI també va causar milers de morts per tot el planeta.

Però malgrat que tothom voldria saber com va començar la pandèmia, el cert és que l'astrofísic no ha aportat cap prova que demostri la seva teoria i la comunitat científica considera l'afirmació fruit de la "pseudociència".