Vacunes en 'vaporetto' exprés a Venècia

Andorra la VellaLa pandèmia ha transformat algun dels típics taxis de Venècia, els 'vaporetto', en clíniques mòbils flotants. Segons informa l'AFP, aquest dilluns de Pasqua, alguns d'aquests peculiars autobusos dels canals han anat a la trobada de les persones de més de 80 anys que viuen a les illes de Sant Erasme i de Vignole. Com que són territoris que no tenen un centre de vacunació i, per desplaçar-se a cap altra, podria ser complicat, sobretot per als més grans, les autoritats han decidit que els padrins no van a la vacuna, que siguin els vaccins que es trobin amb ells.

La iniciativa té "un doble objectiu", segons explica l'ajuntament de Venècia en un comunicat: "Es tracta d'acostumar la gent a la idea de vacunar-se i, a el mateix temps, permetre que la gent gran, per a les que el transport pot ser difícil, ho facin a prop de casa".

A Venècia, doncs, a l'interior del 'vaporetto', una petita taula i una cadira esperen en un racó, aïllades per respectar la intimitat, a aquells que tenen una cita per immunitzar-se.