(Vídeo) Es grava fugint dels Mossos amb una moto de motocròs

Andorra la VellaUn motorista fuig deels mossos a Barcelona i es grava mentre s'escapa per caminets on el cotxe policial no pot seguir a la moto de motocròs. Els fets van tenir lloc a El Moianès i el vídeo s'ha fet viral. El pilot a sobre ha fet ostentació de com va ser capaç d'evitar els policies i el vídeo ha corregut per les xarxes. En les imatges es veu el cotxe dels mossos darrere de la moto mentre fan senyals perquè s'aturi. Es gira i fa tot el contrari. Accelera i comença a escapar-se per zones de terra perquè no el puguin perseguir.

📹 El Moianès, Barcelona pic.twitter.com/L0tTLnwUP1 — SocialDrive (@SocialDrive_es) 11 de abril de 2023