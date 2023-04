(Vídeo) La viral reacció d'una conductora de bus de Barcelona després d'expulsar un passatger per comentaris masclistes

Andorra la VellaDurant les últimes hores s'està fent viral a diferents televisions espanyoles el vídeo que mostra com a una conductora d'autobús de Barcelona no li va tremolar el pols per expulsar un passatger que estava proferint comentaris masclistes cap a ella. Els fets es van produir dissabte cap a les cinc de la matinada i ha generat onades de suport cap a la conductora.

🔴 ATENCIÓ | Una conductora expulsa un home de l’autobús a Barcelona que no parava de fer comentaris sexualitzats cap a ella. Els fets van passar dissabte prop de les cinc de la matinada. pic.twitter.com/tXvlVExt25 — Emili Puig (@emilipuig_) 24 de abril de 2023