Les activitats a l’aire lliure d’Encamp continuen una marxa nòrdica des de les Pardines

EncampEl programa d’activitats esportives a l’aire lliure d’Encamp i el Pas de la Casa continua aquest dissabte amb una sessió gratuïta de marxa nòrdica. L’activitat dirigida començarà a les 10.30 hores i el punt de sortida serà des de les Pardines.

L’horari de l'activitat està coordinat amb el servei del bus a la demanda l’Uclic. A més, l’organització facilitarà els bastons per poder realitzar la marxa. Es recomana portar roba i calçat adequat, així com aigua per hidratar-se. Per assistir a l’activitat cal fer reserva prèvia trucant +376 732 700 o a través de https://comuencamp.deporsite.net/.

Properes sessions de marxa nòrdica i altres activitats

En total, hi ha previstes 3 sessions de marxa nòrdica. Després de la d'aquest dissabte, s’oferiran dues sortides més el 6 i 20 d’agost des de les Pardines, també a les 10.30 hores. Aquestes activitats les porta a terme l'associació de marxa nòrdica amb els instructors Mar Gual i Guillem Castellví.

En el marc del programa d’activitats outdoor, recordar que durant totes les setmanes, del 4 de juliol al 3 de setembre, s'estan realitzant sessions de ioga, aiguagim, cycling, circuit training i zumba tant a Encamp com al Pas de la Casa. A més, hi ha diverses sessions especials programades per dur a terme en llocs emblemàtics com Sant Romà de les Bons, Solanelles, Engolasters i l’estany de les Abelletes.

Tota la programació de les activitats esportives a l’aire lliure es pot consultar a comuencamp.ad. És necessari fer reserva prèvia per assistir a qualsevol de les activitats trucant al +376 732 700 per activitats a Encamp i al +376 755 111 per a les activitats del Pas de la Casa. També es pot fer per internet a través de https://comuencamp.deporsite.net/reserva-classes?IdCentro=3 per a Encamp i https://comuencamp.deporsite.net/reserva-classes?IdCentro=4 per al Pas de la Casa.