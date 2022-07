Adrià Muñoz evita una golejada a l'Inter en la Conference League

Andorra la VellaDura derrota (3-0) de l'Inter Escaldes en l'anada de la segona ronda de la Conference League en la seva visita al camp de l'històric Cluj. L'equip romanès, que compta amb el mite Dan Petrescu a la banqueta, ha estat molt superior als d'Otger Canals que, en cap moment s'han sentit còmodes sobre el terreny de joc. Només la bona actuació del porter interista, Adrià Muñoz, han evitat una golejada d'escàndol.

El partit s'ha complicat molt aviat per a l'Inter Escaldes. En el minut 5 de joc, una innocent mà de Feher en una jugada sense perill, ha acabat amb penal. Els blau i negres, avui de blanc, no han protestat la decisió del col·legiat. L'encarregat de transformar la pena màxima ha estat Jefté Betancor. El davanter espanyol ha xutat ras, ajustat a la base del pal dret d'Adri Muñoz que, malgrat endevinar les intencions del llançador i estirar-se bé, no ha arribat a aturar la pilota; 1-0.

El gol ha descentrat els escaldencs. Al quart d'hora de joc una mala sortida des del darrere dels d'Otger, ha acabat amb una pèrdua de Martínez a la frontal de l'àrea que ha aprofitat Paun que, tot entrant a l'àrea, ha xutat amb força. En aquesta ocasió Muñoz sí que ha arribat a la pilota i ha pogut enviar la pilota a córner. Als 27 minuts de joc, Muñoz ha hagut de tornar a intervenir, en aquesta ocasió amb un u contra u amb Debeljuh, que també ha acabat a córner.

Abans d'arribar al descans, una bona jugada col·lectiva dels locals ha acabat amb una passada de la mort rasa, suau, al segon pal on Debeljuh, lliure de marca, ha empès la pilota al fons de la xarxa, 2-0. En els darrers minuts de la primera part, l'Inter ha intentat treure's la pressió de sobre i ha tingut dues ocasions. Primer Genís Soldevila, que ha rematat fora, i després Aridai, amb un fort xut, no han aconseguit batre Balgradean.

La tònica no ha canviat pas després de passar pels vestidors. Ja als tres minuts de la represa, Petrila ha tingut una ocasió molt clara, però el seu xut ha marxat fora. En el minut 50, una falta en el lateral del camp, davant de la banqueta de l'Inter ha acabat amb una tangana entre els jugadors dels dos equips que s'ha saldat amb una groga per Genís Soldevila i per Boateng. El partit però continuava bolcat sobre la porteria interista, i només Muñoz ha mantingut l'equip en el partit i en la eliminatòria. L'ex porter de l'FC Santa Coloma ha evitat dos clares ocasions de Debeljuh.

Amb els canvis, el partit ha anat baixant d'intensitat. No obstant això, Feher ha completat la seva particular tarda negra amb un autogol quan mancaven 6 minuts per acabar el partit. Deac, el 10 del Cluj, s'ha internat per la zona d'extrem esquerre, i en el moment de fer l'assistència endarrere, el defensa de l'Inter, amb tot a favor per rebutjar la pilota s'ha fet un embolic i ha acabat enviant-la al fons de la seva pròpia porteria; 3-0. I amb aquest resultat s'ha arribat al final del partit. Eliminatòria pràcticament impossible per a l'Inter, que en 6 dies jugarà la tornada a l'Estadi Comunal.

FITXA TÈCNICA:

CFR Cluj: Balgradean; Manea, Burca, Kolinger (Matias, 77'), Camoa; Deac, Boateng (Muhar, 89'), Cvek; Betancor (Vito, 68'), Debeljuh (Yeboah, 89') i Paun (Petrila, 46').

Inter Escaldes: Adri Muñoz; Marcè, Chete, Feher, de Nova; Gallego (Chus Rubio, 85'), Roca, Martínez (Sergi Moreno, 77), Aridai; Genís Soldevila (de la Torre, 59') i Sacha (Betriu, 77').

Gols: 1-0 Betancor (p) (6'), 2-0 Debeljuh (38'), 3-0 Feher (p.p.) (84').

Àrbitre: Àlex Toreis (Illes Fèroe). Assistit pels seus compatriotes Jan Hermansen i Jørleif Djurhuus. COm a quart àrbitre Eiler Rasmussen (Illes Fèroe). Ha amonestat a Paun, Boateng, Genís Soldevila.

Stadionul Dr. Constantin Rădulescu