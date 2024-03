Albert Celades sona com a possible tècnic per l'Andorra arran la destitució de Sarabia

Andorra la VellaL'FC Andorra es troba enmig d'una crisi de resultats que ha conduït a la finalització forçada del contracte d'Eder Sarabia com a entrenador. Després de l'exitós ascens a Segona Divisió, les coses no han anat com s'esperaven els tricolors, ara deixant el club en una situació crítica com a cuer de la classificació i sense mostrar una línia de joc consistent.

Segons informacions de Relevo, el club està treballant activament per trobar un substitut adequat que pugui reconduir la situació i garantir la permanència a la categoria, amb la mirada posada en aspirar a futurs ascensos. Dos noms destaquen en les especulacions: Albert Celades i Ferran Costa.

Albert Celades, un tècnic amb experiència en el món del futbol, és considerat una opció sòlida per liderar el projecte del FC Andorra. La seva trajectòria i coneixement del joc podrien ser claus per estabilitzar l'equip i buscar un camí cap a l'èxit. A més, avui Celades es troba a Andorra ja que ha sigut l'entrevistat a RNA.

Celades va arribar a Andorra amb 7 anys i va haver de sortir per jugar al Barça, té les seves arrels i gran part de la seva vida al Principat, i per això no seria estrany que pogués rebre una proposta de Piqué. Sobre Sarabia va dir "Sabem que un depèn de resultats, és inevitable, però crec que ningú pot dubtar de la feina de Sarabia", va declarar l'exentrenador del València. Tot i això, es considera un "defensor" de l'ara exentrenador d'Andorra però deixa caure que espera que acabi de la millor manera. Celades confirma que ha tingut ofertes, però que fins ara no ha acceptat cap.

L'11 de setembre de 2019, va ser nomenat entrenador del València Club de Futbol, rellevant en el càrrec a Marcelino García , destituït després de la disputa de tres jornades de Lliga. Va començar amb bon peu, ficant a l'equip en vuitens de Champions després d'eliminar a l'Ajax i fregant posats de Champions en Lliga. No obstant això després de l'aturada de la pandèmia del COVID 19 l'equip va sofrir molt. Va ser destituït el 29 de juny de 2020, després d'una mala ratxa de resultats (una sola victòria en les 5 últimes jornades), deixant a l'equip valencianista com a 8è classificat.

D'altra banda, Ferran Costa emergeix com una alternativa més jove i amb menys experiència, però amb un potencial prometedor. La seva possible arribada al club dependrà de les negociacions entre l'excentral i Toni Freixa, president del Badalona Futur, en un moviment que podria donar un gir inesperat al futur de l'FC Andorra.