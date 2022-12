Andorra, seu oficial d'Esports City League

Andorra la VellaAndorra Business i Encom, la companyia gestora de la marca DreamHack a Espanya, han signat aquest divendres, en el marc de 'DreamHack València', un acord per treballar conjuntament el disseny d'un escenari que integri els principals agents de la indústria i estigui alineat amb els objectius estratègics del país a l'hora d'executar cadascuna de les línies operatives que conté la llei d'eSports andorrana.

El conveni, signat pel ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra i president d'Andorra Business, Jordi Gallardo, i el CEO d'Encom, Arturo Castelló, converteix Andorra en seu oficial d'Esports City League, la competició amateur d'eSports més important entre ciutats, les finals de les quals tenen lloc en els esdeveniments de DreamHack que congreguen milers de persones. Segons explica Andorra Business a través d'un comunicat, "això suposa una plataforma de dinamització que a curt i mitjà termini activarà les relacions d'Andorra amb empreses i institucions de la indústria dels videojocs".

Un dels primers esdeveniments que s'organitzaran a la primavera al Principat serà l'eSports City Fest Andorra, una de les competicions d'aquesta lliga on s'espera l'assistència de més de 6.000 persones i que es presentarà pròximament. Paral·lelament, l'acord també inclou una part educativa d'atracció d'empreses i missions indirectes amb els membres del grup Dreamhack presents a països com Alemanya, Canadà, Estats Units, Austràlia, Japó, Suècia, França, Dinamarca, Corea del Sud, Portugal i Espanya.

Gallardo, que també ha fet una presentació pública del treball del país en aquest sector i de les oportunitats d'inversió, ha destacat que "l'acord amb Encom és un pas més dins la nostra estratègia nacional de promoció del sector dels eSports a Andorra. Treballem en el desenvolupament en diversos àmbits: econòmic, empresarial, competitiu, educatiu i social. Per aconseguir el nostre objectiu també estem elaborant polítiques, estructures i projectes que busquin involucrar tots els actors de la cadena de valor, tant nacionals com internacionals, i aquest acord n'és un exemple".

El ministre també ha avançat que "volem posicionar Andorra com una de les capitals europees dels eSports amb capacitat per atraure el país grans competicions, empreses i seguidores, i per convertir-nos en una destinació de referència per desenvolupar negocis d'aquest sector". Paral·lelament, Gallardo ha mantingut reunions amb representants del sector de València i Madrid i ha explicat els projectes andorrans a mitjans nacionals espanyols com TVE, Expansion i Europa Press.

Per la seva banda, Arturo Castelló, CEO d'Encom ha valorat l'acord amb Andorra Business assegurant que "l'aposta que està fent el Govern per l'impuls de la indústria dels eSports és clara i ens enorgulleix ser part d'aquest projecte, aportant tot el coneixement i experiència de la nostra companyia". En aquest sentit, ha afegit que "el nostre objectiu és impulsar el posicionament d'Andorra com a referent mundial del sector del gaming i els eSports, tot això a través d'un pla executiu del qual formaran part empreses, professionals i institucions amb un enfocament clar". "Andorra s'ha convertit en un dels primers països a fer una aposta clara i ferma pels eSports", ha conclòs.