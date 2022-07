Derrota injusta de la UE Santa Coloma en la Conference League

Andorra la VellaDerrota injusta de la UE Santa Coloma ahir a l'Estadi Nacional, en l'estrena de l'equip en la Conference League. Els de Velasco han estat molt superiors al Breidablik, el líder de la lliga d'Islàndia, qui en cap moment s'ha sentit còmode sobre el terreny de joc i han marcat en l'única rematada entre pals que han fet, que, a més a més, ha estat un rebot en una indecisió entre Rebés i Priego. Malgrat això, els locals han ofert una gran imatge i tenint diverses ocasions clares de gol. Només la manca d'efectivitat ha evitat que els groc i negres obtinguessin la victòria davant un rival més rodat físicament, porta ja 12 jornades de lliga, i que ha arribat al Principat acompanyat d'una desena de sorollosos aficionats

El partit ha arrencat tal com havia previst Velasco. Un Breidablik extremadament ofensiu que atacava amb tres davanters i dos centrecampistes que, pràcticament, actuaven com a mitja punta, partint l'equip entre cinc atacants i cinc defensors. Per la seva part, la UE ha sortit a fer el camp petit, i amb pocs tocs de pilota. Els centrecampistes endarrerien la pilota, principalment per Rebés o pel porter Priego, i a partir d'aquí buscar una puntada llarga a Paredes o Faysal. Precisament, en un d'aquests desplaçaments, al minut8 de joc, Joel Paredes ha superat al seu marcador i ha arribat fins al lateral de l'àrea, on ha centrat buscant Faysal. Quan el 9 es disposava a rematar, Muminovic s'ha creuat per evitar l'1-0. Bona arrencada dels colomencs, que han aconseguit portar el partit al seu terreny des de la sacada inicial.

Però coses del futbol, quan millor estava el Santa Coloma, ha arribat el gol visitant. Una indecisió entre Priego i Rebés en una pilota llarga ha obligat a intervenir al central, quan ja tenia Thorvaldsson a sobre. En l'intent de rebuig, la pilota ha impactat contra el davanter i el rebot ha superat per dalt el porter local, que s'havia quedat a mitja sortida; 0-1 al minut 14. Aquest gol ha desconcertat els de Velasco, que han començat uns minuts d'imprecisions. Refets del cop, Paredes ha tingut l'empat a les seves botes. Una assistència de Fabio Pinheira ha deixat al davanter sol davant Einarsson, qui ha resolt amb encert l'u contra u.

Als 35 minuts ha arribat la jugada del partit que, lamentablement per la UE, no ha acabat en gol. Virgili ha arrencat des de l'extrem dret amb una brillant acció individual en la qual ha assegut fins a tres jugadors, tot tancant cap al centre. Després de superar el darrer defensa, ha etzibat un potent xut que s'ha estavellat contra el travesser, fent inútil l'estirada d'Einarsson. Sense que el marcador es tornés a moure s'ha arribat al descans.

L'inici del segon acte ha estat similar al del primer. La UE cedint la iniciativa al Beridablik i buscant sorprendre amb la velocitat dels dos davanters i les incorporacions de segona línia, especialment de Virgili. No obstant això, els islandesos han baixat un punt en la pressió, i els de Velasco no han rebutjat prendre la iniciativa també amb la pilota. En aquest tram del partit, les millors ocasions han estat locals. Una centrada des de la banda dreta d'Èric de Pablos, s'ha anat tancant i a punt ha estat de sorprendre el porter visitant. Minuts després, Virgili ha recollit a la frontal de l'àrea el rebuig d'un córner i ha xutat sense massa potència i la pilota ha acabat a les mans d'Einarsson després de tocar en un defensa. I ja en el 60, una centrada de Faysal ha estat pentinada per Qvist, quan Joel Paredes l'esperava al segon pal per enviar-la al fons de la xarxa.

Setge colomenc

Velasco ha començat a moure la banqueta, i en el minut 64, Paulino ha entrat per donar més profunditat a l'equip, que portava minuts vivint en camp contrari, minimitzant al líder de la lliga islandesa, cada cop més nerviós. Ja al 66, una pilota lluitada per Tiago en banda dreta i posteriorment per Faysal, ha acabat amb una falta sobre el davanter quan ja enfilava la diagonal cap a porteria. Des del lateral ha centrat la pilota aturada Paredes i ha pentina Fabio Pinheiro, però la rematada ha acabat a les mans del porter. L'única manera que s'han acostat els visitants ha estat a pilota aturada. Al minut 71, Sowe ha vist com se li anul·lava un gol per estar en fora de joc, després d'una pilota penjada.

Moviment tàctic dels locals en el minut 75. Velasco ha retirat del camp al millor dels seus, però visiblement cansat, David Virgili per donar entrada a Albert Reyes, i també ha entrat Bruno Mohicano per Mendoza. Amb aquest moviment, Faysal ha passat a ocupar la mitja punta, en un 4-4-2 amb rombe, i Bruno s'ha situat en punta, acompanyant Joel Paredes. A més a més, l'entrada de Reyes, més fresc per cobrir espai en la zona ampla, ha donat més llibertat a Paulino, qui pràcticament ha passat a actuar com a extrem esquerre. I a falta de cinc pel final, l'entrenador local ha fet un altre moviment, passant a un 4-2-3-1, deixant a Mohicano sol en punta, i una línia de tres per darrer formada Entrena, Faysal i Paulino, quedant Reyes i Fabio en el doble pivot; a la pràctica la UE ha passat a jugar amb un 4-2-4, tancant al Breidablik al seu camp.

Els groc i negres no ho han deixat d'intentar fins al final, i en el 87, Entrena ha xutat amb molta potència i arran de terra des de la frontal obligant Einarsson a estirar-se a la seva esquerra per enviar a córner. La UE s'ha bolcat per complet sobre la porteria rival i a punt ha estat de costar-li el 0-2. En el 89, Sgró, sol contra dos jugadors, ha pogut tallar un contracop quan Svanthorsson encarava Priego. El marcador ja no s'ha mogut, malgrat els 5 minuts d'afegit i l'eliminatòria es decidirà el pròxim 14 de juliol, al Kopavosvoellur de la ciutat islandesa de Kopavogur.

FITXA TÈCNICA

UE Santa Coloma: Priego; De Pablos, Marc Rebés, Puentes (Sgró, 85'), Tiago; Virgili (Reyes, 75'), Fabio Pinheiro, Mendoza (Bruno, 75'), El Kabbou (Paulino, 64'); Faysal i Joel Paredes (Entrena, 85').

Breidablik: Einarsson; Gunnlugsson, Muminovic (Qvist, 54'), Mergeirsson, Ingvarsson; Einarsson (Sowe, 62'), Lúdviksson, Eyjólfsson; Svanthorsson (Yeoman, 90'), Steindorsson (Thorhalison, 62') i Thorvaldsson.

Gols: 0-1 Thorvaldsson (14').

Àrbitres: Veaceslav Banari (Moldàvia), assisitit pels també moldaus Andrei Bodean i Antolie Basiul. Com a quart àrbitre Igor Bosca (Moldàvia). Ha amonestat Alves, Muminovic, Mendoza, Einarsson, Marc Rebés, Mergiersson, Lúdviksson, Paredes

Estadi Nacional. 273 espectadors