Futbol transpirinenc

Andorra la VellaEl futbol no entén de límits territorials, viles ni fronteres. Aquesta idea estesa arreu, és la base sobre la qual es va estructurar el FC Pirineus, entitat esportiva que va néixer durant la pandèmia de la mà de Javier Padial. El director de l'entitat explica que "havíem parlat de crear una estructura amb base a la Seu d'Urgell, però teníem clar que no volíem que s'identifiqués, només, amb el nom de la ciutat. Volíem que traspasses i que totes les persones de l'entorn, des d'Andorra a Puigcerda, o fins a Sort, s'hi poguessin sentir identificades". D'aquesta manera, el nexe d'unió entre tot aquest territori eren els Pirineus, les muntanyes que van acabar donant nom a l'equip, que té un sènior i diversos equips de base.

Un altre dels trets principals d'aquesta proposta esportiva és que és un club íntegrament femení. "Jo vaig estar molt temps treballant als Estats Units, on allí el futbol especialment en la base, és eminentment femení. I vaig pensar que també seria interessant traslladar aquesta idea de clubs sense necessitat d'una secció masculina" explica Padial. D'aquesta manera, la temporada 21/22 va començar a rodar la pilota pel FC Pirineus, que aleshores ja va comptar amb diverses jugadores vingudes de fora de la capital alt urgellenca.

Enguany, han sumat tres jugadores andorranes al projecte, Luna Marcet, Meri Rozas i Andreina Silva, totes formades a l'ENFAF, que ara fan el pas de liderar un projecte que té un objectiu marcat, pujar de categoria. Aquests no són els únics reforços arribats des del Principat, doncs l'argentina Lu Peral, que hi resideix, també ha firmat pel Pirineus. Padial va apuntar que "és possible que en els pròxims dies alguna altra jugadora pugui arribar aquí". A més a més, el club compta amb jugadores de Puigcerdà, Organya, Oliana i fins i tot de Sort. Addicionalment, l'entrenador per aquesta temporada també arriba des d'Andorra, ja que el club ha fitxat al director tècnic de la base de l'Atlètic Escaldes, Jordi Pujol, per portar les regnes del primer equip.

Una aliança estratègica

Per tal de poder créixer, i tenir aquesta sensació de traspassar fronteres, l'FC Pirineus s'ha aliat amb l'Starc Hotel que gestiona Pierre & Vacances. "És el patrocinador més important que tenim al sènior, perquè ens permetrà que les jugadores no hagin de pagar per jugar i a més a més disposar d'un autocar per poder fer els desplaçaments quan juguem fora de casa" explica Padial. Amb la injecció econòmica que suposa l'entrada d'Starc Hotel, que apareixerà al nom del primer equip, el club confia en poder fer el salt aquesta temporada i pujar a Primera Divisió. "Només tenim un any de vida, però som ambiciosos de cara a la pròxima temporada" remata el director esportiu.