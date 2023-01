Irineu Esteve, a 23 segons a l’sprint de Val di Fiemme

Andorra la VellaEl Tour de Ski s’ha desplaçat a Itàlia, a Val di Fiemme, on resten les tres últimes jornades per tancar la competició i on avui divendres s’ha disputat la cursa sprint. Irineu Esteve ha estat 66è a 23,86 segons del primer.

No és precisament la disciplina de l’sprint la cursa del fondista andorrà, més especialitzat en la distància llarga. Així i tot, l’equip comptava amb una pèrdua al voltant dels 20 segons que, finalment, ha estat de 23.

D’aquesta manera, Esteve fa front a les dues últimes curses del Tour en la 42ª posició de la general, a poc més de cinc minuts (5.11) del líder, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, que mana amb 1.32.39,0, amb gairebé un minut de marge respecte al segon, el suec Calle Halfvarsson. La 30ª posició del Tour de Ski la marca el nord-americà Gus Schumacher, amb 53 segons de marge sobre Esteve.

Ara el Tour segueix demà dissabte 7 amb els 15km en sortida massiva en clàssic a les 13:30h. Es tancarà la present edició del Tour de Ski el diumenge a les 12:45h amb els 10km de sortida massiva també, en lliure, per pujar l’Alpe Cermis.

Joan Erola, entrenador: “Ha perdut 23 segons... pensàvem que seria una mica menys, que estaria per sota dels 20, però tampoc es trobava avui molt fi. A veure demà com va la distància i a veure com va”.

Cal recordar que Irineu Esteve competeix al Tour de Ski des del 2019 quan va finalitzar 24è. Després va ser 23è al 2020, 22è al 2021 en el que és fins ara el seu millor resultat en la classificació general del Tour, i va tancar el 2022 amb la 26ª posició final.

Verdú, preparat per a la Copa del Món d’Adelboden

Joan Verdú disputa demà dissabte un nou gegant de la Copa del Món. La cita serà a Adelboden, a Suïssa, on l’andorrà arriba amb els 44 punts que li atorguen la 19ª posició a la general del circuit mundial.

L’equip al complet ha preparat aquesta cita amb molt treball. Tres dies d’entrenament previs a Reiteralm (Àustria) han permès acabar d’agafar el punt competitiu abans de la cursa que tindrà lloc demà a la pista suïssa amb la primera mànega prevista a les 10:30h i la segona a les 13:30h.

Abans d’aquesta carrera, Verdú va aconseguir dues dotzenes posicions a la doble Copa del Món d’Alta Badia. Ara mateix, l’andorrà és el 19è a la general de la Copa del Món de gegant amb 44 punts. Igualment, marca 13.21 punts FIS a la disciplina de gegant i és el 27 del rànquing mundial.

La cursa tindrà lloc a una pista que s’ha hagut d’injectar i, tot i que en l’entorn hi ha molt poca neu, el circuit es troba en bones condicions per acollir la carrera de la Copa del Món de gegant masculí.