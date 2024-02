L'FC Andorra posa de manifest el seu compromís social amb els braçalets solidaris

Andorra la VellaL'FC Andorra ha presentat els braçalets solidaris d'aquesta temporada en col·laboració amb l'associació Gol Solidari. Aquesta iniciativa té com a objectiu donar visibilitat a diverses organitzacions benèfiques i les seves causes durant la segona volta de la lliga.

Els braçalets, de disseny exclusiu, seran portats pel capità de l'equip i després subhastats, juntament amb samarretes de l'equip, per recaptar fons per a aquestes associacions. Els braçalets representaran diferents causes com el càncer infantil, les malalties minoritàries, el dia internacional de les dones, l'autisme i la discriminació LGTBIQ+.

Aquesta iniciativa, que va començar la temporada 2018/19, té com a objectiu convertir al FC Andorra en un altaveu per a diverses causes socials. El president del club, Ferran Vilaseca, ha destacat el compromís del club en ser un motor de canvi positiu a la comunitat, oferint suport a totes les associacions que ho necessitin.