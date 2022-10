L'FC Andorra tampoc pot trencar la muralla del Burgos

Andorra la VellaL'FC Andorra tampoc. El Burgos continua sent l'únic equip del futbol professional que no ha encaixat cap gol després de 10 jornades. Els d'Eder Sarabia no han pogut trencar la muralla burgalesa, i han perdut el primer partit de la temporada a l'Estadi Nacional (0-1). Amb una primera part d'allò més igualada i un segon acte on els locals haguessin necessitat algun jugador d'handbol, els locals no han pogut trencar la defensa visitant, que en molts moments del segon acte ha defensat fins amb cinc jugadors dins l'àrea i quatre més al voltant de la mateixa. A més a més, els castellans han sortit, de moment, com a líders del Nacional.

En els primers 45 minuts, la igualtat i les constants interrupcions han estat la nota predominant. El mig camp local, que ha comptat amb un molt bon Jandro Orellana, ha lluitat per trencar la teranyina defensiva visitant, sense èxit. L'ex del Barça no ha estat l'única novetat, ja que Sarabia ha fet una rotació a la porteria i Ratti ha jugat en lloc de Lizoain. Bakis també ha descansat i Carlos Martínez ha tingut una nova oportunitat en la punta d'atac, després de tornar de la sanció. L'equip, tot i carburar bé, no ha trobat el camí del gol

Ja en l'arrencada de la segona part, el Burgos ha anotat un d'aquells gols que en l'argot futbolístic s'anomenen psicològics. Als cinc munuts de la represa, Bermejo ha connectat amb una centrada des de l'esquerra de Matos i ha batut Ratti, que no ha pogut fer res per evitar el gol. Com ja li ha passat diversos partits aquesta temporada, els de Sarabia han hagut de jugar a remolc.

Els locals ben aviat s'han aixecat del cop, i només tres minuts després, una bona jugada de Bundu per la zona de l'extrem dret, ha acabat amb una centrada tensa, a la que per poc no ha pogut arribar Christos i la pilota s'ha acabat passejant per la frontal de l'àrea petita. Com ja havia advertit Sarabia, el Burgos ha demostrat que és un mestre defensant a prop de l'àrea i malgrat que l'FC Andorra ho intentava, les rematades sempre acabaven topant amb la cama d'algun dels defenses visitants.

Sarabia ha mogut la banqueta buscant més pegada ofensiva. Ha donat entrada a Bakis i Alti en el lloc de Pau i Carlos Martínez. L'ocasió més clara en aquest tram de partit, però l'ha tingut Mika Marmol. El defensa ha controlat una pilota en la zona ampla i ha avançat fins a uns 25 metres on ha etzibat una fuetada que ha obligat Caro a volar i enviar la pilota a córner. La parròquia local ha protestat molt una acció al minut 70 de partit on una acció per banda d'Alti ha trobat Bakis, i el turc ha rematat amb molta potència, però la bola s'ha estavellat al cos de Zabaco. Amb els braços enganxats al cos, l'àrbitre no ha apreciat penal.

Després dels canvis, els darrers 20 minuts de partit s'han acabat convertit en un partit d'handbol. El Burgos, ancorat a la seva àrea, i els locals bellugant la pilota d'un costat a l'altre per intentar trobar un espai per on poder obligar a Caro, que tret de dues mans, això sí, espectaculars, no ha estat excessivament exigit. Sarabia ha fet un pas més, ha tret un central i ha tancat amb tres. Marc Fernàndez ha entrat per Mika Marmol i els locals han quedat amb una defensa integrada per Vilanova i Alti i Pampín als carrils.

Els tricolor però no han abaixat els braços en cap moment. A sis pel final, ha estat Hector Hevel qui ho ha provat des de fora de l'àrea amb un xut que se n'ha anat fregant el pal de la porteria de Caro. Dos minuts després, Marc Fernàndez ha deixat anar una fuetada des de 20 metres i Caro, a mà canviada, ha aconseguit enviar a córner. Brillant en totes i cada una de les accions que ha hagut d'intervenir el porter burgalès. Una possessió que fregava el 80% no ha estat suficient, i la muralla visitant ha resistit les darreres envestides per deixar la primera derrota en el nou Estadi Nacional.

FITXA TÈCNICA:

FC Andorra: Ratti; Pau Casadesús (Alti, 60'), Adri Vilanova, Mika Mármol (Marc Fernàndez, 79'), Pampín; Jandro, Ivan Gil, Hector; Carlos Martínez (Bakis, 60'), Christos (Jacobo, 67') i Bundu (Valera, 67).

Burgos: Caro; Tejada, Querejeta, Zabaco, Matos (Areso, 89'); Unai, Raúl Navarro, Curro (Valcarce, 66'), Miki Muñoz (Atienza, 74'), Bermejo (Hernández, 66'); i El Ghezouni (Gaspar, 67).

Gol: 0-1 Bermejo (50')

Àrbitre: José Antonio López Toca. Ha amonestat a Pau Casadesús, El Ghezouni, Hector

Estadi Nacional. 2.508 espectadors