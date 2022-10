Més de 300 inscrits a 'La Sportiva Andorra Trail' d'Escaldes

Escaldes-EngordanyQuan resten poc menys de 24 hores per tal de tancar les inscripcions per 'La Sportiva Andorra Trail' la cursa ja supera, de llarg, els 220 participants que va tenir la passada edició i n'acumula fins a 318. Així ho ha confirmat el màxim responsable de l'esdeveniment esportiu, Gerard Riart, durant la roda de premsa de presentació de la prova, que s'ha realitzat aquest matí al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany.

"Estem molt contents perquè hem superat les xifres de l'any passat i més tenint en compte que és una cursa on el 80% dels corredors són de fora del país" ha recordat Riart. En aquest sentit, cal ressenyar que a banda de diferents participants de països europeus o argentins, la cursa comptarà enguany amb un representant arribat del Paraguai i amb altres corredors provinents de Nova Zelanda. Per la seva part, el conseller del comú de la parròquia escaldenca, Josep Batalla, ha explicat que "tindrem una cursa molt espectacular que permetrà conèixer Escaldes-Engordany i oferirà unes vistes espectaculars de la joia de la corona de la parròquia, que és la Vall del Madriu-Perafita-Claror".

Una de les principals novetats que ofereix la prova del 2022 és que es disputarà, íntegrament, en sòl escaldenc. Les sortides i arribades de les tres etapes es realitzaran des de la plaça Coprínceps fet que "ens ajuda i permet dinamitzar la part alta de la parròquia" ha apuntat Batalla. La primera de les etapes serà la de 5 quilòmetres i que es farà de nit, el divendres, tot transcorrent pel nucli antic d'Escaldes-Engordany, pujant cap als Vilars i oferint "unes espectaculars vistes panoràmiques" de la vall central ha dit el conseller.

La segona de les etapes, La Braibal, serà la més dura de la cursa, ja que els corredors, ja en alta muntanya, hauran de realitzar 26 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 1.890 metres. La Sportiva es tancarà el diumenge amb La Palomera, que té una consideració de mitja muntanya i es compon de 17 quilòmetres amb 1.200 metres de desnivell. "Potser és un recorregut no tan dur com era en anteriors ocasions, però això no vol dir que sigui fàcil. Però sí que el fa més accessible a més corredors" ha apuntat Riart.

Quant a la participació, el 79% dels inscrits són homes. El responsable de la cursa ha destacat que "ens agradaria que hi hagués més fèmines i que en edicions futures poguéssim arribar al 50%". Sobre els participants, cal destacar la participació de l'equip masculí que representarà el Principat, integrat per Carlos Dobarro i Òscar Casal, a banda d'altres equips punters en curses de muntanya arribats d'arreu del Vell Continent. En clau de futur, Riart ha destacat que "en 3 o 4 anys ens agradaria estar entorn dels 500 participants".