Gerard Giménez: 'El que més em molesta és que no hagin deixat continuar l'escola de rugbi'

Andorra la VellaEl VPC deixarà de jugar a França després de 50 anys competint en el campionat gal. La junta del club ha hagut de prendre aquesta dràstica decisió a causa del canvi de normativa de la Ligue d'Occitanie que no ha volgut veure l'especificitat andorrana malgrat, fins i tot, de la intervenció política. Amb el president de l'entitat, Gerard Giménez, repassem com s'ha arribat fins aquí i quins n'espera del futur, jugant a Catalunya.

Ens pot explicar què ha succeït perquè hi hagi aquest canvi de lliga?

T’he de ser sincer. Sabíem que si arribàvem a Federal 3aquest problema el tindríem. Això no ve d’ara, ve d’abans. Però sí que és cert que si pujàvem hauríem de prendre decisions i fitxar més jugadors francesos o jugadors que portessin cinc anys a la lliga. Però el que ens ha estranyat és que fen la remodelació de la lliga s'aprova aquest nou reglament i ens l’apliquen ja, de seguida, a nosaltres que som l’únic club afectat per comptar amb més de dos jugadors que no són francesos. Vam pensar que tindríem una excepció, i la sorpresa va ser quan ens diuen no hi haurà excepcions i que si volem continuar ens hem d'adaptar al reglament.

Llavors és quan entra la política.

Des del VPC hem fet dos passos. El primer va ser dir-ho a la Ligue. Després a la Federació de Rugbi perquè contactin amb els seus homòlegs francesos. Com que no vam tenir respostes vam anar a Govern, i vam parlar amb la ministra d'Esports l'ambaixador francès i la ministra d'Exteriors. L'ambaixador els va trucar i van dir que ja ens havien fet una excepció amb els jugadors andorrans. I és cert, ens van enviar aquesta comunicació, però això ens continuava deixant amb 22 jugadors que havíem de canviar. Això va ser un primer pas, però que és completament insuficient. Ens quedàvem 22 jugadors dels quals en cada partit només en podíem fer jugar 2. N'hi ha d'aquests que són residents de fa molts anys, i només perquè algun any hagin sortit a estudiar fora, ja no compten com a cinc anys a la lliga. El problema d'això és que ens ho diuen fa un mes i no tenim marge per refer la plantilla. S'ha fet tot el que es podia fer, però nosaltres, com a club, no podíem esperar més. Però el que més xoca de tot ja no és el tema de les fitxes, és que no ens deixen mantenir l'escola de rugbi, perquè no tenim totes les categories.

Té una sensació de decepció?

El que més em molesta és que no hagin volgut deixar l'escola de rugbi, que, al cap i a la fi, són canalla. Però no hi ha voluntat d'arreglar-ho des del principi. Pensa que també vam fer una reclamació territorial perquè ens van enviar a jugar fins a Montpelier. També la van presentar dos equips més, i la nostra no consta enlloc. Som un equip amateur que tenim el pressupost que tenim i no hi podíem arribar perquè són desplaçaments més llargs i hotels. No sens té en compte. Ens diuen que ens hem d'adaptar i punt.

Hi ha hagut algun problema amb els equips francesos?

Dos equips, la temporada passada, que els vam guanyar, van reclamar perquè teníem molts estrangers. Quan vam passar dues fases fins a vuitens de final, també van reclamar. Però no els van donar la raó perquè el reglament no deia res al respecte. Però al final van aixecar la llebre de la situació que hi havia; però nosaltres sempre hem jugat amb estrangers. La diferència entre fitxar un francès o la resta, és que els primers volen venir i viure només del rugbi i la resta els trobem feina, treballen, i a part juguen al club. Les seves pretensions se’ns escapen.

Amb aquests canvis, com queda la situació del conveni amb Pamiers?

Abans de passar aquesta problemàtica, Pamiers va pujar de Federal 1 a Nacional 2 i ser professionals. Però el seu president va dimitir i el club no va poder assumir l’ascens. Ara, havíem de renegociar amb ells, però aquest conveni amb la nova realitat no té massa sentit.

Jugar a Catalunya els obligarà a un reposicionament comercial.

Nosaltres tenim Hiper Pas – River com a espònsor principal. El primer que vam fer va ser parlar amb ells i explicar-los la problemàtica, perquè sempre ens havien dit que si marxàvem a Catalunya no continuarien. Van entendre, però que ens estaven convidant a marxar, que no era voluntat pròpia. Aquest any continuaran, però l'any vinent ens han dit que han de valorar-ho. Els altres patrocinadors mantenen l'aposta pel rugbi, i el que volen és que els portem a la samarreta, i ningú ens ha dit que no continuaran. Ara hem de treballar amb espònsors mirant cap a baix, i vendre que volem anar a la segona espanyola, perquè crec que és el nivell nostre real i entendre que pot tenir molta visibilitat perquè ja hi ha partits televisats. Perquè a França, alguns dels pobles on anàvem no sabien ni qui érem, però quan jugues amb Lleida, Barcelona o Madrid tothom sap que és Andorra.

A nivell econòmic, que suposaria arribar a la segona espanyola?

Si pugem a segona divisió espanyola, el pressupost ha de ser pràcticament el doble, perquè només amb viatges i que els jugadors han de ser semiprofessionals per poder competir, s'incrementa molt.

Entrarien a la franja de MoraBanc i FC Andorra, amb les diferències de cada esport.

Això mateix. És una mica complicat, i no s'ha de desmerèixer. No són pressupostos com el bàsquet i el futbol, i és el nivell que hi ha a Espanya, però no deixa de ser una segona categoria nacional. A més a més, si estem allà, hem de tenir un equip a Espanya i un segon a Catalunya.

Quants jugadors necessiten?

Per poder competir en condicions cal tenir 60 fitxes. Cada cap de setmana són 46 nois, i això mínim implica tenir 60 jugadors. Perquè hi ha lesions, jugadors que treballen i sempre tens baixes.

Tenen problemes si fitxen temporers?

Els que intentem agafar és perquè el diumenge el tenen lliure. Aquest any veurem perquè a catalana et deixa escollir quan jugar, i això per casa és positiu, però també per fora ens pot tocar jugar dissabte. Això es professionalitza més, tot i que el nivell pugui semblar més baix. Però hem de fer les coses bé per estar a la part alta, perquè és un reglament diferent del que es juga a França. Potser vas pensant que tens més nivell, però vull ser prudent.

Han parlat amb el clubs de baix?

No hem parlat amb cap club. Tothom sabia que ens havíem preinscrit, però com que no era oficial... També ho vam fer una mica per tenir una segona opció, però encara no hem tingut contactes amb altres equips. Però sí que la federació feia dos anys que intentant que baixéssim a jugar. Tenia la denteta de baixar, però el cor el tenia a França que és on teníem el projecte i hi portàvem molts anys.

Han perdut algun jugador per jugar a Catalunya?

Hi ha un dels germans Trappe que volia venir a jugar amb nosaltres, però quan ha sabut que jugàvem a Catalunya ha pres la decisió de jugar a Tarascon. Ho entenem perfectament perquè ell té tota la vida a França. És l’únic cas que hem tingut. El 90% dels jugadors ho han entès perquè no volien deixar els 22 companys penjats. Això els honora.

La resta de la plantilla, tindrà molts canvis?

De moment el Sitembice va marxar cap al seu país, el Ionut va acabar temporada i ha tornat a Pamiers i el Sebas ha tornat a l'Argentina per motius personals. Són les tres úniques baixes que tenim. Els semipro tots han renovat i estem negociant un fitxatge en la posició 10, ara que hem confirmat que jugarem a Catalunya, que esperem que es farà, i és un jugador molt important. A més a més, recuperarem diversos andorrans que estan jugant a baix. Aquesta temporada tirarem de jugadors andorrans perquè penso que ens donaran el nivell que necessitem per poder competir.