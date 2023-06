Pique diu que l'estil de l'FC Andorra és més Barça que el Barça d'ara

Andorra la VellaGerard Piqué va concedir una entrevista al diari Marca, on va parlar sobre la manera de jugar del Futbol Club Andorra, al qual considera que té un estil ‘Barça’ més exigent que el del Barça. “M’agrada la filosofia de joc que tenim. Molt de model Barça, diria que fins i tot exagerat, més extrem que el que està fent ara el Barcelona. Juguem des de darrere, amb molt de risc, amb el porter, pressionant molt a dalt. En la categoria no s’havia vist una cosa així en anys”, va manifestar.Cal recordar que l’equip tricolor és dirigit per Eder Sarabia, que durant diversos anys va ser l’assistent tècnic de Quique Setién. L’entrenador de l’Andorra ha aconseguit formar un equip competitiu, aprofitant les bases de les temporades anteriors. També resulta clau la presència de futbolistes que tenen interioritzat aquest estil de joc tan marcat, sent una de les raons per les quals la direcció esportiva sempre està al corrent d’aquells jugadors que formen part de les categories inferiors del FC Barcelona.

De la mateixa manera, l’exjugador blaugrana reconeix que li hauria agradat acabar més amunt en la classificació “Hem acabat setens en Segona i jugant un gran futbol. Sempre soc dels quals pensa que podíem haver fet una mica més i jugar el playoff, però hagués estat molt ambiciós. Estem fent un projecte que és la llet”.

També va assenyalar l’objectiu que tenen plantejat de cara al futur: “Hi ha un actor que ha comprat un club de cinquena divisió i l’ha pujat a la quarta. Nosaltres hem passat de Primera catalana a Segona en quatre anys. És molt bèstia i no volem parar. L’objectiu és pujar a Primera i estem intentant posar les bases perquè en un futur pròxim puguem fer-lo, en un any o en tres. Tant de bo que un any soni la flauta i pugem per a poder competir amb els grans”.