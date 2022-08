Schreiner injecta optimisme en la presentació

Andorra la VellaInjecció de moral i optimisme en la presentació del base Thomas Schreiner, que tornarà a vestir la samarreta del MoraBanc Andorra després de cinc temporades fora. L'austríac, de 35 anys, que avui s'ha fet la foto oficial de retorn, ja va formar part de la darrera plantilla que va assolir l'ascens a la Lliga ACB i torna amb aquest objectiu marcat. "Tenim una plantilla que té molta qualitat; ara, però hem de treballar per construir un equip, perquè al final són els equips els que et donen els ascensos" ha apuntat Schreiner, que no ha dubtat en cap moment que el retorn a l'ACB és el que ha d'aconseguir l'equip.

"Vinc amb la mateixa motivació i il·lusió que la primera vegada" ha dit el base que ha apuntat que "soc una mica més madur com a persona, però tinc la mateixa ambició". A més a més, Schreiner ha destacat que va ser molt fàcil la decisió de tornar al MoraBanc ja que "per mi això és com tornar a casa. Veig la mateixa gent, pel carrer em saluden, em somriuen... es diu molt, però en aquest cas és així, és una tornada a casa". L'austríac, que coneix la LEB Or, ja que en la darrera temporada va militar en el Força Lleida, ha remarcat que pujar de l'ACB "no serà fàcil" i que hi ha "equips que s'han reforçat molt bé i pistes molt complicades". No obstant això, s'ha mostrat convençut de la fortalesa que pot tenir l'equip de Natxo Lezkano.

Per la seva part, el General Manager de l'equip, Francesc Solana, ja ha donat la plantilla per tancada, a no ser que aparegui alguna oportunitat de mercat i s'ha mostrat convençut del potencial que pot arribar a tenir l'equip. Solana ha recordat que Schreiner "es va fer un lloc a casa nostra i en els nostres cors" i que "el coneixement tant del país, de l'equip i de la categoria ens aniran molt bé".