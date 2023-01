Setze atletes d'Special Olympics Andorra al Campionat de Catalunya de natació

Andorra la VellaLa federació esportiva Special Olympics Andorra, patrocinada per la Fundació Crèdit Andorrà, prendrà part aquest diumenge vinent al Campionat de Catalunya de natació, organitzat per la Federació catalana d’esports per a persones amb discapacitat intel·lectual. La cita tindrà lloc a les instal·lacions del Club de natació Lloret de Mar. Per part de la delegació andorrana hi participaran setze esportistes: Jordi Tarifa, Nelson Gonçalves, Oriol March, Abdel Zarioh, Juan Pablo Bellenzier, Cristian de Sousa, Jordi Caetano, Sandra Marrackchi, Jordi Tenias, Sergi Cuberes, Jennifer Vilchez, Nàdia Roser, Aina Baron, Clàudia Ramos, Pau Alay i Miriam Pons.

En total, s'espera la participació de 220 atletes de clubs o entitats d'arreu de Catalunya.

Cal recordar que la Fundació Crèdit Andorrà patrocina la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007, "amb l’objectiu de contribuir a la integració social dels atletes, així com a l’organització i la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals d’aquestes característiques", tal com recorden en un comunicat. Manifesten que es tracta d’un suport a una iniciativa que té com a missió la integració en la societat de les persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, en condicions d’igualtat amb la resta de ciutadans, a través de l’esport, ja que asseguren que la pràctica esportiva és "una via de desenvolupament personal i social, que millora la qualitat de vida i engresca en la superació personal".