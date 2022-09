Tres baixes en defensa per la visita a Albacete

Andorra la VellaL'FC Andorra jugarà demà contra l'Albacete, amb qui està empatat a 10 punts a la zona tranquil·la de la classificació. Per afrontar el partit, Eder Sarabia comptarà amb tres baixes en defensa doncs Jacobo, Petxa i Alti no estan en condicions de jugar. A més a més, Dani Morer serà dubte fins a última hora. No obstant això, el tècnic tricolor ha estat clar i ha dit que "nosaltres no busquem excuses. Viatjarem 23 jugadors i estic segur que farem un bon partit". Al fet de portar ja 10 punts de 18 possibles, el preparador ha recordat que "jo soc optimista de mena. I hem jugat contra els equips de dalt, del segon al sisè. Però no ens podem parar aquí i hem de buscar la regularitat cada diumenge".

Sobre el rival de demà, Sarabia ha explicat que "són un equip que fa les coses bé. Sap anar al contracop i si ha de dominar tampoc defuig la responsabilitat". A més a més, el preparador ha apuntat que "la setmana passada, malgrat perdre, van jugar per mi el millor partit de la temporada". Pel que fa al plantejament ha apuntat que "nosaltres no canviem, sortirem a jugar a l'atac" tot i que en el pla defensiu ha indicat que "la presència d'Higinio sí que canvia la manera com ens juguin ells".

Pel que fa als tres jugadors nous que van arribar en la darrera jornada de mercat i que venien de lligues estrangeres, Saràbia ha comentat que "tots estem fent esforços perquè es puguin integrar el més de pressa possible" i ha destacat "la capacitat i el bon fer de tots ells". A més a més, el tècnic basc ha recordat que "Alba va sortir de titular la setmana passada i va fer un molt bon partit; i tant Bundu com Bakis ens han aportat molt sortint des de la banqueta. Ens donen més profunditat i recursos".

Tot i no desvetllar l'onze titular que jugarà a Albacete, l'entrenador ha confirmat que "hi haurà algun canvi". Sobre les rotacions ha reconegut que "serveixen perquè tothom estigui endollat i tots saben que si fan una bona feina durant la setmana tenen opcions de jugar i de ser titulars. Estic molt content en com estan reaccionant els jugadors". L'equip s'entrena aquest matí a l'Estadi Comunal per viatjar tot seguit a Albacete, on faran nit i demà disputarant el matx corresponent a la setena jornada de la Liga SmartBank.