Troguet i Dòria, nominades a la millor esportista de l'any per la revista Fosbury

Andorra la VellaLes esportistes Stefi Troguet i Mònica Dòria han estat nominades per la revista esportiva 'La Fosbury' entre les 50 millors esportistes de l'any. Ambdues formen part de les finalistes sent una votació popular mitjançant les xarxes socials el que acabarà dictaminant el podi final. Cal recordar que al llarg del 2022 l'alpinista va completar l'ascens al K2 sense oxigen, mentre que Dòria va brillar amb llum pròpia a la Copa del Món de Piragüisme, va fer dos bronzes en el mundial sub23, i una tercera posició en el mundial absolut.

Troguet ha dit que "sempre fa il·lusió i és un honor fer presència en aquest tipus de premis. Ens dona valor a l'activitat d'aquest any, que va ser molt dura. Em fa molt contenta de ser a la llista i ara, a veure si hi ha sort!". Per la seva part, la palista ha dit que "ha estat una sorpresa! No m'ho esperava pas. Però és un honor estar nominada entre grans esportistes i poder compartir el rànquing amb elles és un orgull".

En categoria masculina, Andorra també hi té representació entre els 50 finalistes. Joan Verdú i el pilot resident, Toni Bou, estan entre els finalistes. Cal recordar que Verdú es va proclamar campió de la Copa d'Europa, va igualar la millor posició d'un andorrà en els Jocs Olímpics i va fer el millor resultat de sempre en la Copa del Món; per la seva part, Bou va revalidar els títols mundials de trial i trial indoor.

L'esquiador ha dit que "és una gran satisfacció per mi que una revista com Fosbury em reconegui els grans resultats de la temporada passada i és un honor ja el fet de poder estar nominat".