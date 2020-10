Amb l'huracà 'Delta' els Estats Units baten el rècord de borrasques tropicals en un any

L'huracà Delta tocarà terra per segon cop aquest divendres a la nit, hora local, després de fer una breu incursió a la península del Yucatán, a Mèxic, dimecres. S'espera que els efectes més greus de la borrasca es notin a l'estat de Louisiana, entre les ciutats de Lake Charles i Lafayette, força lluny de Nova Orleans.

La pertorbació arribarà amb categoria tres, porta associats vents sostinguts de prop de 200 km/h i provoca ratxes de més de 300 km/h. Més enllà del vent huracanat i les pluges de fins a 250 l/m2, s'espera que l'huracà provoqui una pujada del nivell del mar de fins a 3 metres, segons les previsions del Centre Nacional d'Huracans. Els carrers de Lake Charles estan ja deserts aquest matí de divendres, segons teletip de l'agència Reuters.

Amb aquesta seran ja deu les borrasques tropicals amb prou entitat per tenir nom que hauran fet impacte a la zona continental dels Estats Units durant aquesta temporada d'huracans. Es tracta d'un fet insòlit des que es recullen dades, mai abans havien arribat tants huracans o tempestes tropicals als Estats Units, l'anterior rècord datava del 1916, llavors n'hi va haver nou.

Preparations for the arrival of Hurricane #Delta need to be rushed to completion, with tropical-storm-force winds expected to reach the coast in the next couple of hours, making preparations dangerous or impossible to complete. pic.twitter.com/au1F6bV5dS