Donald Trump suggereix a Twitter retardar les eleccions presidencials

Per primera vegada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha suggerit aquest matí que es retardi l'elecció presidencial –quelcom que no es contempla en la Constitució dels Estats Units– davant la possibilitat que el sistema de vot per correu sigui més "inexacte i fraudulent" que mai. Ho ha fet en un seguit de tres piulades en què es pregunta si "s'hauria de retardar l'elecció fins que la gent pugui votar de forma segura".

Mail-In Voting is already proving to be a catastrophic disaster. Even testing areas are way off. The Dems talk of foreign influence in voting, but they know that Mail-In Voting is an easy way for foreign countries to enter the race. Even beyond that, there’s no accurate count! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Un dels pretextos que dona Trump és que les proves que s'estan fent de vot per correu en algunes zones ja provarien la solidesa de la seva afirmació. Així, hi assegura: "La votació per correu ja està demostrant ser un desastre catastròfic. Fins i tot en les àrees de prova. Els demòcrates parlen d’influència estrangera en la votació, però saben que els vots per correu són una manera fàcil per als països estrangers d’entrar en la cursa [electoral]. Més enllà d'això, no hi ha cap recompte exacte." I segueix: "Amb la votació universal per correu (no la votació dels absents, que és bona [l'habitual dels que decideixen votar per correu abans del dia oficial en què s'obren els col·legis electoral]), la del 2020 serà l'elecció més inexacta i fraudulenta de la història. Serà una gran vergonya per als Estats Units." I rebla llavors amb l’esmentada pregunta: "Retardem l’elecció fins que la gent pugui votar adequadament, de manera segura???”

Si bé la Casa Blanca ha denegat oficialment que Trump tingués cap interès per canviar la data de les eleccions, que s'han de celebrar el 3 de novembre, alguns dels seus aliats i auxiliars han apuntat alguna vegada la possibilitat.

Trump ha llançat les tres piulades poc després que es coneguessin les dades oficials de PIB per al segon trimestre. Com era de preveure, són devastadores. Ha caigut el 9,5%, xifra que si es comptés anualment suposaria el 32,9%. La baixada situa el PIB en nivells del 2015. Els 9,5 punts del segon trimestre suposen una davallada superior en més de quatre vegades a la de la crisi financera del 2008.

Però si les xifres del PIB no són prou dolentes, les darreres de les reclamacions de beneficis d'atur en relació amb la setmana passada han tornar a augmentar en fins als 1.4 milions de persones, cosa que va fer que la mitjana de les darreres quatre setmanes augmentés lleugerament per primer cop des del pic de l'abril.

En tot cas, el suggeriment del president també arriba quan les enquestes comencen a donar de forma sostinguda un clar avantatge al candidat demòcrata, Joe Biden.