"Sisplau, deixeu-me agradar-vos", diu Trump. Per a les dones suburbanes és massa tard

Kate Rabinovitch diu que no és cap activista. Però fa unes setmanes, aquesta agent immobiliària de 29 anys va estar escrivint missatges personalitzats als votants del seu estat, Ohio, en nom de Joe Biden. Va enviar missatges de text a les seves amigues indecises durant els debats, advocant pel candidat demòcrata. I ara està ajudant a organitzar actes de captació de vot al seu barri suburbà de Cleveland.

"Una activista polític? De cap manera. No m'hauria descrit pas així fa només un any", diu Rabinovitch. "Soc només una mare amb sentiments, amb sentiments molt forts", diu. Fa quatre anys, Rabinovitch no tenia gens clar a quin candidat presidencial havia de donar suport. Va arribar al col·legi electoral encara indecisa, però en l'últim moment va acabar votant Donald Trump. "Vaig pensar: què és el pitjor que podria passar? -recordava recentment- Ara em sento culpable".

Per a gran part del país, les opinions polaritzades sobre el president i el seu enfocament caòtic de la política nord-americana no han canviat des del 2016, quan va aconseguir una ajustada victòria al col·legi electoral mentre perdia el vot popular. Però hi ha un grup demogràfic que ha canviat d'opinió: les dones blanques dels barris residencials.

El 2016, els suburbis van impulsar la victòria de Trump, amb uns sondejos a peu d'urna que van demostrar que havia guanyat en aquestes zones per quatre punts. Ara, les enquestes als estats indecisos mostren que el president perd aquests votants per marges històrics, una caiguda alimentada per una bretxa de gènere rècord. Biden guanya 23 punts entre les dones suburbanes dels estats més decisius, segons enquestes recents del 'New York Times' i el centre universitari Siena College. Entre els homes, la carrera està igualada.

El dèficit suburbà de Trump ha aparegut com un problema important per a la seva candidatura a la reelecció, que va quedar clar en la súplica del president a les dones perquè tornessin amb ell durant un míting a Johnstown, Pennsilvània, fa pocs dies. "Dones suburbanes, deixeu-me agradar-vos, sisplau?", els va dir: "Sisplau, sisplau".

Però per a Rabinovitch, cap súplica sobreactuada no desfarà el dany d'aquests últims quatre anys. En una freda nit d’octubre en un jardí suburbà de Columbus, Ohio, es va reunir amb tres dones amigues seves, totes mares de nens petits, per posar en comú les seves opinions polítiques.

No totes van votar a favor de Trump, però totes lamenten el 2016. Per a elles, les paraules i accions del president les han forçat a reexaminar les seves identitats polítiques més conservadores i arrelades, apreses a l’església i a l’escola i heretades de les seves famílies, i fins i tot coses que són encara més personals: el seu sentit de la moral i els valors que esperen transmetre als seus fills. Potser el més preocupant per al president i per al seu partit és que el canvi en aquestes dones, que les allunya del conservadorisme, pot ser que vagi més enllà de Trump i no es limiti a aquestes eleccions.



Gots de vi en mà, les dones van explicar com Trump les havia apartat d’un partit republicà al qual havien donat suport sempre, però que ara veien vinculat a la retòrica divisiva del president. "No puc imaginar un candidat republicà a qui donaria suport", deia Hannah Dasgupta, mare de dos fills en edat escolar i que va créixer en una casa conservadora. "Vaja, això és al·lucinant només de pensar-ho. Això suposa un canvi enorme".

Dasgupta, de 37 anys, explicava que mai no li ha agradat Trump, però que no havia pogut donar suport a Hillary Clinton el 2016. Per a Dasgupta, educada en escoles cristianes, l'oposició a l'avortament era fonamental dins de les seves creences polítiques. Després que Clinton oferís una defensa sense disculpes del dret a l'avortament en el debat presidencial final, Dasgupta va optar per votar Gary Johnson, el candidat independent del Partit Llibertari.

"Va ser una bogeria, perquè no reconeixeria aquest home ni que el tingués al costat. No m'identifico amb ell", admet Dasgupta. "Però les meves arrels republicanes eren molt profundes i el tema de l’avortament era molt decisiu".

El dret a l'avortament

En els últims quatre anys, les opinions de Dasgupta sobre l'avortament s'han desplaçat cap a l'esquerra a mesura que s'ha enfonsat la seva opinió sobre el president. S’ha cansat d’explicar als seus fills petits les accions de Trump, com ara els comentaris que va fer en el seu cara a cara televisat amb els votants, quan va qüestionar l’eficàcia de l’ús de les mascaretes contra el covid.

Connecta el seu suport a Biden amb el seu paper de mare, dient que dedica molt de temps a ensenyar als seus fills aptituds molt bàsiques com compartir i parlar als altres amb respecte, uns trets que creu que li manquen al president Trump. "Els últims quatre anys, els meus fills han crescut i han madurat més que ell pel que fa a la forma de parlar-li a altres persones", afegeix.

Katie Paris, la fundadora de Red, Wine and Blue, un equip exclusivament femení de "Mames i dives dels PTA (Parent-Teacher Association)", centrada en l’organització de votants femenines suburbanes per als demòcrates d’Ohio, sent aquests comentaris amb freqüència.

Paris, que va reunir un grup de dones al seu pati, creu que desprendre's d'una identitat política requereix "converses valentes", i la seva forma d'encoratjar la gent cap aquí implica "mostrar-te vulnerable amb els altres sobre el que passa a les nostres vides a nivell personal".

Segons ella, moltes dones suburbanes ja tenen dubtes sobre Trump, però es mostren reticents a expressar les seves opinions polítiques, particularment amb un jove organitzador de campanyes de fora de l’estat. El seu grup contracta com a organitzadores dones que han viscut a les seves comunitats suburbanes durant més d’una dècada, aprofitant les xarxes existents de les associacions de pares i mares d'alumnes, per exemple. Paris i els demòcrates esperen repetir l'estratègia que els va fer guanyar el control de la Cambra de Representants el 2018, i augmentant els marges entre les dones suburbanes dels districtes indecisos.

"No podem deixar-ho tot en mans dels votants negres, a Ohio", va afegir Paris, que és blanca. "Això ens implica a tots". Ella i el seu equip estan especialment orgulloses de la seva gran presència a les xarxes socials, sobretot amb l'última campanya viral on apareixen fotografiades amb davantals, rul·los al cabell i cartells de la campanya demòcrata i un còctel a la mà, una paròdia de les crides que fa Trump des de Twitter a les "mestresses de casa suburbanes d'Amèrica".