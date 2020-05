Trump prohibeix l'entrada als Estats Units de viatgers del Brasil

L'administració Trump ha prohibit l'entrada als Estats Units de persones procedents del Brasil, com ja havia fet amb la Xina i Europa. L'epidèmia s'ha agreujat a la primera economia llatinoamericana de manera exponencial en les últimes setmanes i la Casa Blanca finalment ha pres la decisió, tot i l'afinitat de Trump amb el president brasiler, l'ultraconservador Jair Bolsonaro. Amb més de 363.000 casos confirmats, el Brasil ja és el segon país del món més afectat per la pandèmia, darrere dels Estats Units, cosa que confirma que l'epicentre s'ha instal·lat ara a Amèrica. El balanç oficial de víctimes al gegant llatinoamericà s'eleva a 22.666 diagnosticats. La prohibició s'aplica a totes les persones que no tinguin nacionalitat nord-americana que hagin estat al Brasil, però no afecta els fluxos comercials entre els dos països.

El Brasil va confirmar el primer cas el febrer, però Bolsonaro va negar la gravetat de la pandèmia i va continuar encoratjant els esdeveniments massius. A principis de març va visitar Trump a la seva residència a Florida, amb tres assessors que després van donar positiu de covid-19, cosa que va fer encendre les alarmes a la Casa Blanca. Aquest mateix diumenge Bolsonaro va convocar una manifestació en suport seu a Brasília que va congregar centenars de persones sense cap mesura de seguretat.

Brasília no ha reaccionat a la prohibició, però l'assessor en relacions internacionals hi treu ferro argumentant que és el mateix que s'ha fet amb altres països i instant a "ignorar la histèria de la premsa".

Ao banir temporariamente a entrada de brasileiros nos EUA, o governo americano está seguindo parâmetros quantitativos previamente estabelecidos, que alcançam naturalmente um país tão populoso quanto o nosso. Não há nada específico contra o Brasil. Ignorem a histeria da imprensa. — Filipe G. Martins (@filgmartin) May 24, 2020



Donada la pràctica paralització del transport aeri de passatgers, la prohibició no tindrà efectes significatius, però sí que és un cop per a Bolsonaro, que amb el virus fora de control està veient caure els índexs d'acceptació. El president brasiler ha estat intentant legitimar la seva política sobre la pandèmia emulant Trump, promovent per exemple l'ús de la hidroxicloroquina, un fàrmac antimalàric que no s'ha demostrat que sigui útil per combatre el covid-19.

Gairebé 100.000 morts i Trump juga a golf

Mentre els EUA estan a punt de superar els 100.000 morts confirmats de covid-19, com constatava aquesta setmana una històrica portada del New York Times amb noms i detalls biogràfics d'algunes de les víctimes, Trump ha tingut temps aquest cap de setmana per anar a jugar a golf. No ha estat fins després de les crítiques rebudes que ha ordenat abaixar les banderes de la Casa Blanca en el dia dels caiguts, que se celebra sempre l'últim dilluns de maig. Trump ha continuat difonent teories conspiratòries i fent d'altaveu de missatges racistes i sexistes al seu compte de Twitter. 100.000 morts és la xifra a la qual Trump havia promès que no s'arribaria mai.