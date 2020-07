Boris Johnson culpa les residències de la gent gran de l'alta mortaldat

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha tornat a fer el que sap fer millor: assenyalar els altres per responsabilitzar-los dels seus propis errors. Més bocamoll que mai, en aquesta ocasió ha indignat el sector de les residències de la gent gran arran d'unes més que desafortunades declaracions aquest dilluns: "Hem descobert que moltes llars no van seguir realment els procediments". Com si els fes responsables directes de les més de 20.000 morts que s'hi han registrat.

Ahir a la nit la dimensió del foc atiat per Johnson ja començava a fer-se evident. Tant és així que a última hora el portaveu del premier va haver de sortir a matisar les declaracions: "El primer ministre va indicar que ningú sabia quins eren els procediments correctes perquè l'extensió de la transmissió asimptomàtica no era coneguda en aquells moments".

Però de res han servit aquestes paraules. Aquest dimarts la indignació era encara més evident. Mark Adams, cap d'una de les entitats benèfiques més representatives del sector, que treballa per salvaguardar la qualitat dels centres assistencials ( Community Integrated Care), ha assegurat al programa Today, de Radio4 de la BBC, que hi ha hagut "una representació falsa del lideratge" del primer ministre i que, en el millor dels casos, "els comentaris han sigut maldestres i covards".

Adams ha acusat el govern d'haver intentat "reescriure la història" i ha afegit: "Estem gairebé entrant en una realitat alternativa kafkiana, en què el govern estableix les regles, les seguim, no els agraden els resultats, aleshores ells neguen haver establert les regles i en culpen la gent que intentava fer-ho de la millor manera possible".

Per què són uns comentaris covards, els del primer ministre? Segons Adams, és evident: "Hi ha 1,6 milions de treballadors d’atenció social que, mentre la majoria de nosaltres estem tancats en búnquers particulars, esperant que passi el covid-19 i intentant protegir la nostra família, aquestes persones valentes, que cobren el salari mínim i sovint sense cap protecció d'assegurança sanitària en cas de malaltia, han anat a la feina per protegir els nostres pares, els nostres avis i els nostres fills, arriscant la seva salut i potencialment la seva vida. I tot això perquè, després, l'home amb més responsabilitat del país els culpi a ells… crec que és horrorós".

Mark Adams i altres veus destacades del sector han recordat les lamentables condicions en què han hagut de treballar els professionals, sense equipament adequat ni la possibilitat de tenir a l'abast proves de detecció del virus.