Mike Pompeo fa una provocadora visita a colònies israelianes a Cisjordània i els alts del Golan

L'administració Trump continua posant de manifest el radical canvi d'orientació de l'estratègia nord-americana al Pròxim Orient, fins i tot en temps de descompte. El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, ha visitat aquest dijous, durant el seu viatge a Israel, la colònia israeliana de Psagot, situada en territori de Cisjordània, i s'ha convertit així en el primer càrrec del seu rang de la Casa Blanca que visita un d'aquests assentaments, il·legals segons el dret internacional. Més tard, Pompeo té intenció d'anar també als alts del Golan, el territori de Síria sotmès també a ocupació des del 1969 però que Donald Trump va reconèixer l'any passat com a part d'Israel.

"Avui tindré l'oportunitat de visitar els alts del Golan. El simple reconeixement d'aquest territori com a part d'Israel va ser, també, una decisió del president Trump, que és històricament important i un simple reconeixement de la realitat", ha dit Pompeo, després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a Jerusalem, la ciutat que Trump va reconèixer com a capital d'Israel, també en contra de la legalitat internacional. Pompeo s'ha referit a l'estatus de la ciutat i ha afirmat que "Jerusalem és la legítima, adequada i veritable capital d'Israel". En la seva opinió, és una "bogeria" que els Estats Units hagin trigat "dècades" a reconèixer aquesta "realitat". "Vam traslladar l'ambaixada aquí: així de simple, així de correcte, així de just", ha afegit.

De fet, aquest dimecres a la nit, Pompeo ha visitat també la Ciutat de David, un recinte arqueològic situat a Jerusalem Est, la part de la ciutat que, segons el consens internacional, pertany als territoris palestins, malgrat que Israel la reclama com a pròpia.

La legalitat dels assentaments

En relació amb les colònies, Pompeo ha acusat les anteriors administracions nord-americanes d'haver mantingut una "visió incorrecta" sobre aquests assentaments que "no reconeixia la història" d'Israel. "En canvi –ha afegit– avui el departament d'Estat es manté ferm en el reconeixement que els assentaments es poden fer de manera legal, apropiada i adequada".

El cap de la diplomàcia nord-americana ha visitat, en concret, un celler de la colònia de Psagot, al sud de Ramal·lah, que va posar el nom de Pompeo a un dels seus vins en agraïment per les declaracions que el secretari d'Estat va fer l'any passat, en què va assegurar que per als Estats Units els assentaments israelians no vulneren la legislació internacional.

Durant la seva visita a Psagot, Pompeo ha anunciat que a partir d'ara els productes elaborats en colònies israelianes a Cisjordània que s'exportin als Estats Units hauran d'estar etiquetats com a "fets a Israel" i no com a "fets a Cisjordània", com fins ara. El detall és important per als palestins, que promouen una campanya internacional de boicot als productes fabricats a les colònies per denunciar l'ocupació.

Un atac "a tots els palestins"

"Aquesta visita fa mal a tots els palestins i va en contra de totes les lleis internacionals", ha afirmat, en declaracions a Reuters, el ministre de Turisme de Palestina, Rula Maayah. "Esperem que les coses canviïn en el futur amb el nou govern dels Estats Units i que, novament, els Estats Units tornin a tractar els assentaments com a entitats al marge de la legalitat internacional", ha afegit. Per la seva banda, Nabil Abu Rudeineh, portaveu del president palestí, Mahmoud Abbas, ha denunciat que "la visita de Pompeo a territoris ocupats és una participació activa en l'ocupació".

Mentrestant, el veterà negociador palestí Hanan Ashrawi ha acusat Pompeo d'aprofitar les últimes setmanes de Donald Trump a la Casa Blanca per "crear un altre precedent il·legal, violar la llei internacional i, potser, avançar les seves ambicions polítiques futures", en referència a la seva possible candidatura a la presidència dels Estats Units de cara al 2024. "Pompeo està intoxicat pel vi de l'apartheid robat a la terra palestina. És oportunista i egoista i perjudica les opcions d'arribar a la pau", ha lamentat, en declaracions a Reuters.