Piratejats els comptes de Twitter d'Obama i Uber, entre altres, en una suposada estafa de bitcoins

Missatges sorprenents en què el candidat demòcrata a la presidència nord-americana, Joe Biden, o l'expresident Barack Obama oferien guanyar diners si s'enviaven fons amb bitcoins van alertar Twitter que els comptes d'algunes personalitats amb milions de seguidors havien patit un atac informàtic. Entre els afectats hi ha milionaris com Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, l'ex primera dama nord-americana Michelle Obama i el raper Kanye West, així com la plataforma Uber i la companyia Apple, que involuntàriament a través dels seus perfils a la xarxa de l'ocell s'apuntaven, falsament, al negoci.

Twitter ha explicat posteriorment que els pirates informàtics van accedir als seus sistemes interns per aconseguir controlar alguns dels comptes més populars de la plataforma, des d'on van demanar enviaments de fons amb la moneda digital. "Estem estudiant quina altra activitat maliciosa poden haver dut a terme i la informació a la qual han tingut accés, i compartirem més informació a mesura que la tinguem", ha afirmat la companyia. Com a conseqüència del pirateig, Twitter va tancar temporalment els comptes afectats per restablir les mesures de seguretat.

Dels registres públics de blockchain es dedueix que els estafadors van rebre més de 100.000 dòlars de la criptomoneda.

Les accions de la companyia de xarxes socials van caure gairebé un 5% després del tancament del mercat borsari abans de disminuir les seves pèrdues.