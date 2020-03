Els talibans mantindran els atacs contra les forces afganeses

Els talibans s'han desdit aquest dilluns del que havien dit dissabte: han precisat que l’alto el foc al qual s’han compromès segons l’acord de pau signat dissabte amb els Estats Units només fa referència a les tropes internacionals, no pas a les forces de seguretat afganeses. En altres paraules, que continuaran atacant els efectius de la policia i l’exèrcit afganesos i que, en conseqüència, de moment l’acord de pau no comportarà cap canvi sobre el terreny. El conflicte continuarà com sempre.

Des que la majoria de les tropes internacionals es van retirar de l’Afganistan a finals del 2014, els atacs talibans contra els efectius estrangers es van reduir dràsticament. Les forces de seguretat afganeses van assumir les tasques d’aquestes tropes internacionals i, en conseqüència, en van sortir malparades: es van convertir en el blanc dels atacs.

Les estadístiques parlen per si mateixes: l’any 2010, quan hi havia fins a 150.000 efectius internacionals desplegats a l’Afganistan, un total de 710 militars estrangers van morir per atemptats de la insurgència. En canvi, l’any passat, amb 20.000 militars estrangers a l’Afganistan –que gairebé no surten dels seus campaments–, només en van morir set. Per contra, la xifra de baixes entre les forces de seguretat afganeses s’ha disparat durant els últims anys: un total de 45.000 militars i policies afganesos han mort des de final del 2014 fins al 2018 (o sigui, una mitjana d’11.250 a l’any), segons va admetre el mateix president afganès, Aixraf Ghani, el gener de l’any passat. Actualment el govern afganès es nega a facilitar dades sobre la xifra de policies i soldats morts per evitar abaixar la moral dels seus efectius i donar ales als talibans.

“La gent està gaudint de la reducció de la violència. No volem esguerrar la seva felicitat, però això no vol dir que no reprenguem les nostres activitats militars al nivell d’abans”, ha advertit aquest dilluns el portaveu dels talibans, Zabihullah Mujahid. “Ho podem fer en qualsevol moment: d'aquí una hora, aquesta nit, demà o demà passat”, ha afegit. De fet, aquest mateix dilluns s’ha registrat un atac en un camp de futbol a la província de Khost, a l’est del país, a la frontera amb el Pakistan. Almenys tres civils han mort i onze més han quedat ferits. De moment ningú n’ha reivindicat l’autoria.

Cap diàleg amb el govern

D’altra banda, el portaveu talibà també ha anunciat aquest dilluns que el moviment islamista no iniciarà cap negociació de pau amb el govern afganès –tal com també s’havia compromès a fer en l’acord signat amb els Estats Units–, si abans l’executiu no deixa en llibertat alguns dels 10.000 talibans que estan entre reixes. En concret, l’acord firmat amb Washington estableix que el govern afganès deixarà en llibertat fins a 5.000 reclusos talibans, però el president Ghani va dir diumenge que no té cap intenció de fer-ho. Segons va argumentar, la decisió d’alliberar aquests presos no depèn dels Estats Units, sinó del govern afganès.