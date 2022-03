Un tall elèctric a Txernòbil posa en alerta Ucraïna

BarcelonaL'empresa nuclear estatal ucraïnesa, Energoatom, ha comunicat aquest dimecres que la central de Txernòbil està patint un tall elèctric. El balanç de riscos difereix depenent de la institució: mentre l'organisme de control nuclear de les Nacions Unides (OIEA) diu que no té un impacte crític en la seguretat, l'empresa estatal ucraïnesa assegura que podria tenir greus efectes, ja que el tall impedeix el refredament del combustible nuclear gastat i hi ha risc que s'alliberin substàncies radioactives. De moment, Energoatom adverteix que els intensos combats entre l'exèrcit rus i l'ucraïnès als voltants de la central impedeixen que es puguin fer les reparacions necessàries.

Davant d'això, el ministre d'Afers Exteriors d'Ucraïna, Dmitró Kuleba, ha demanat a Rússia un alto el foc urgent perquè es pugui intervenir el sistema elèctric de Txernòbil. Les primeres informacions apunten que la línia d'alta tensió que va de Kíiv a la central –els separen 130 km– està desconnectada pels combats entre russos i ucraïnesos i que això ha provocat que Txernòbil estigui sense electricitat. Segons Energoatom, la solució temporal per garantir la seguretat de la central són els generadors d'emergència, que només poden proporcionar l'energia suficient durant 48 hores. D'altra banda, l'OIEA calcula que la càrrega d'escalfor de la piscina d'emmagatzematge de combustible gastat i el volum d'aigua de refrigeració són suficients per a l'eliminació efectiva de l'escalfor sense necessitat de subministrament elèctric. Per tant, precisament pel temps que la central porta inoperativa –des del 1986–, creu que no caldrà engegar aquests generadors d'emergència. Per a l'OIEA, doncs, la temperatura ja és adequada i no cal una injecció elèctrica.

Amb tot, Energoatom ha informat que hi ha uns 20.000 conjunts de combustible gastat que no es poden mantenir frescos més enllà d'aquestes 48 hores. El seu escalfament, segons l'empresa estatal, podria provocar "un núvol radioactiu que podria ser transportat pel vent a altres regions d'Ucraïna, Bielorússia, Rússia i Europa". Un escenari que l'OIEA descarta.

La central va ser un dels primers objectius de l'exèrcit rus a l'inici de la invasió: les tropes russes la van ocupar el primer dia de guerra i van agafar 92 treballadors com a ostatges. Precisament aquest dimecres la portaveu del Kremlin, Maria Zakhàrova, ha afirmat que l'ocupació russa de Txernòbil i també de la central de Zaporíjia –la més gran d'Europa– busca "impedir provocacions nuclears per part de Kíiv". Txernòbil està inoperativa després que el seu quart reactor explotés el 1986. Ara mateix es troba en una zona d'exclusió de 30 quilòmetres, però encara hi treballen 2.000 persones per torns per assegurar les estrictes condicions de seguretat del reactor, que està protegit per un sarcòfag.