El bonítol, el peix blau que ajuda a tenir un bon colesterol i que és de temporada

El bonítol (Sarda sarda, en el cas de la varietat del Mediterrani) és el peix blau que ajuda a tenir un bon colesterol, i acumula lleugerament menys mercuri que d'altres de la mateixa família perquè és un peix amb una vida curta, entre set o vuit anys, motiu que afavoreix que acumuli pocs metalls pesants, com explica la nutricionista Anna Costa i confirma la biòloga mediambiental Anna Bozzano. “Les sardines i els seitons, que viuen una mitjana de dos anys, també serien uns peixos blaus amb poca acumulació de metalls pesants, cosa que no passa amb altres peixos blaus, com són l’emperador o la tonyina i que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que no en mengin les persones grans, els infants ni tampoc les embarassades”, explica Bozzano. En el cas del bonítol, Sarda sarda, l'acumulació és d'1 mg de metilmercuri per quilo de pes del peix fresc.

Malgrat que l’espècie més coneguda és el bonítol del nord (Thunnus alalunga), la varietat de casa nostra arriba a les llotges amb un pes mitjà d’entre un o dos quilos, i es pesca especialment a la tardor, els mesos d'hivern i alguns de primavera, entre setembre i març. Malgrat això, “durant la resta de l’any també se’n pot pescar, però ja no serà en tanta quantitat com es fa ara”, diu Bozzano.

Pel que fa a les seves propietats nutricionals, el bonítol aporta omega-3 a l’organisme, que són els àcids grassos poliinsaturats que ajuden a regular el nivell de colesterol de la sang i també a disminuir el risc de malalties cardiovasculars. “També és un peix amb poc greix, en té la meitat del que té la sardina, i hi destaca la proporció de ferro, potassi i fòsfor, perquè de cada 100 grams d’ingesta s’obté 1,6 mg de ferro, 277 mg de potassi i 182 mg de fòsfor”.

Per acabar, el bonítol és versàtil a la cuina, i permet preparacions com la que us recomanem, en escabetx, com també moltes d'altres. Ara bé, en les preparacions crues, la recomanació és haver-lo congelat prèviament a -20º durant 24 hores. Com que els congeladors casolans no arriben a aquesta temperatura, “caldrà que s’hi estigui congelat durant tres dies abans de preparar-lo en receptes crues”, diu Anna Bozzano, que conclou que el bonítol és un peix "fàcil de netejar i de filetejar perquè té poques espines".

