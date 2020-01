Ha mort un dels grans savis del país

Quan una mort colpeix tens dificultats per trobar les paraules que més t’agradaria escriure perquè reflecteixin fefaentment tot el que vols transmetre. I tot plegat es fa més complex quan la persona ha tingut una vida tan plena i tan multidisciplinària. Per què, sobre qui parles? L’escriptor, el polític, el filòsof, l’advocat, l’ambaixador... però per sobre de tot, l’humanista. És cert, l’home polifacètic no havia deixat mai ningú indiferent, generava controvèrsia i fins i tot no tothom el valorava correctament. Però el que és evident és que amb la mort de l’Antoni Morell hem perdut un dels grans savis d’aquest país, un referent per a molts, un intel·lectual que de ben segur Andorra trobarà a faltar.

Conversador inesgotable, amb qui podies passar hores i hores debatent, dialogant o tan sols escoltant les seves paraules. Hores que t’acabaven enriquint perquè les seves reflexions et feien pensar, però al mateix temps sovint acabaves sentint-te tan petit davant de tanta saviesa que acabaves qüestionant-ho tot.

L’Antoni Morell ens deixa una enorme petjada que hem de saber aprofitar ja no només per al nostre enriquiment humanístic personal, sinó també per al de la nostra societat i per al del país, per qui patia en gran mesura. S’ha mort sense haver publicat les seves memòries i sense saber en quina fase es trobaven. El dia que vegin la llum descobrirem el veritable Antoni Morell, el seu pensament i la seva obra, però també una part de la història del país de la qual ell n’ha estat protagonista. Serem, som ja, deutors de la seva obra i del seu pensament.