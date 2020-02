Més val prevenir que curar

El darrer 23 de gener, el Consell General va aprovar treballar en comissió la nova llei de seguretat pública. L'objectiu de la nova llei no és una altra que endurir les sancions per als venedors d'alcohol i per als nostres menors, així com delimitar un espai públic degudament autoritzat en el qual es permeti el consum d'alcohol al carrer durant esdeveniments massius.



Moltes són les idees que em venen al cap amb aquesta taula de treball. Primer de tot, i per evitar que la gent manipuli, o mal interpreti les meves paraules sempre estaré a favor de lleis que busquin una solució al greu problema del consum que tenim actualment al Principat. I no parlem només d'alcohol sinó que parlem de tota mena de drogues, que malauradament s'ha tornat incontrolable en les nostres fronteres. Problemes que no han fet despertar els nostres governants fins a haver de viure moments tensos per als nostres cossos especials, així com pels nostres ciutadans en les festes majors del darrer estiu. Per fi l'actual executiu, encapçalat per l'antic ministre d'Interior, s'ha despertat i s'ha adonat que Andorra no és aliena a la realitat dels països veïns i que tenim aquest problema també.



El que no comparteixo del tot i que em preocupa bastant, és la forma que té l'executiu de combatre aquest problema social: per ells la sanció és l'única sortida. Crec que el problema s'ha establert com un estigma social i s'ha de combatre des de l'arrel dels joves en particular i de la societat en general. El problema de consums no s'ha de resoldre només sancionant, sinó reeducant i conscienciant. És per això que des del Partit Socialdemòcrata podem compartir un sistema sancionador, però amb aquest treball previ. Així ho explicava la nostra consellera general Judith Salazar quan explicava la posició del PS: "No volem treure les sancions, són necessàries, però les volem acompanyar de mesures concretes dirigides a rehabilitar i reeducar”.



Ens trobem davant d'un problema de tothom que neix a l'adolescència, quan definim l'alcohol com sinònim de festa, de desconnexió i de diversió. Tenim una societat que s'ha d'educar i fer entendre que l'alcohol és una droga igual de perillosa que d'altres drogues no legals. La nova llei ha de ser dura amb els establiments i persones que reparteixen l'alcohol, però ha de preveure una solució per a les altres víctimes com ara els familiars i els membres actius de la societat que pateixen aquest consum de tercers.



Hem comprovat que el càstig pel càstig no funciona. I la prova més evident és que malgrat l'actual augment del Codi penal en aquest tema, les xifres en detencions a Andorra són cada vegada més greus i nombroses. L'Estat i les seves institucions són essencials per a la protecció de la nostra ciutadania, i sense una educació prèvia serà impossible canviar-ho. És per això que des del Partit Socialdemòcrata, com va dir la consellera Judith Salazar, "no estarem mai en contra, però no deixarem de treballar en la introducció de mesures que reeduquin i rehabilitin als menors, i no només que els sancionin".