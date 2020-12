Òscar Ribas Reig, un home d’Estat

El 18 de desembre del 2020 quedarà en la memòria de tots com un dia molt trist. Un gran home se’n va anar. Un home d’Estat. Andorra plora aquest home que ha portat durant molts anys el país. Òscar Ribas Reig, lauredià de naixement, fa part d’aquestes autoritats andorranes, que a través del seu compromís i treball personal han contribuït al desenvolupament i al progrés del país.



Ja al 1971, el lauredià feia part de la seva visió per a Andorra. Durant el seu primer mandat com a conseller general, Òscar Ribas Reig, de 35 anys, formava part d'una dinàmica progressista oposada a les idees conservadores de l’època. Sent el més jove elegit al Consell General, es destacava amb una visió de futur que fins ara no es veia.



A La Vanguardia, el 16 de desembre del 1971, Òscar Ribas Reig posava en llum la necessitat d’implicar les andorranes en la presa de decisions polítiques a través de l’accés a l’elegibilitat (dret de vot 1970; dret a l’elegibilitat 1973). A més, subratllava clarament la seva posició respecte a què Andorra s’obrís al món exterior.



Amb les seves paraules, aquest conseller general, que uns anys més tard serà el primer cap de Govern d’Andorra, va anunciar d’una manera visionària i, alhora, premonitòria la necessitat d’una possible Constitució. Per això, s’haurà d’esperar al 1993. La Carta Magna va estructurar, desenvolupar i consolidar tot el potencial del país en una base sòlida, fent del Principat un Estat de dret, democràtic i social.



Òscar Ribas Reig va portar Andorra i el català davant la Cambra de les Nacions Unides. En el seu discurs del 28 de juliol de 1993, a l’ONU, el cap de Govern va deixar clar que els vestigis del dret feudal i medieval pertanyien al passat d’Andorra i que, ara, el país era un Estat segons els criteris comuns del dret internacional. A partir de llavors, Andorra va entrar en l'escena internacional participant en diverses organitzacions internacionals.



Aquest discurs històric dona en filigrana els grans contorns d’una visió d’Estat definint els tres eixos principals per caracteritzar aquest Estat de dret. El cap de Govern va presentar les peculiaritats d’Andorra destacant l’autèntic caràcter del país: "Som un país conscient del valor d’allò que és autèntic". A continuació, va subratllar la voluntat del país de voler entrar en l’àmbit internacional, per contribuir a la pau i a la cooperació mundial, sense oblidar l’amor permanent per la llibertat. D’altra banda, el cap de Govern va precisar de quina manera Andorra podia portar la seva identitat a la seva escala per obrir-se cap a la universalitat, en un moviment d’intercanvis culturals essencials, com el 'melting pot', que se situa en la dinàmica de l’ONU.



La passió queda essencial per portar el seu país al nivell internacional. L’amor del país és imprescindible en l’acció política del dia a dia. Òscar Ribas Reig sabia compartir el seu amor d’Andorra amb talent i convicció.



Cada persona que el va creuar ha sabut apreciar els moments privilegiats al seu costat. Gràcies per haver-me endinsat en la història d’Andorra amb una precisió absoluta. Gràcies per haver-me compartit la seva experiència del mandat polític. Gràcies pels savis consells. Gràcies tot simplement per la confiança. Que descansi en pau senyor Òscar Ribas Reig.